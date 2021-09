Halbe Million-Euro-Mama: Luciana Diniz‘ Fit for Fun in der Zucht

Fit for fun hat in Aachen nicht weniger als viermal im Großen Preis ein gewichtiges Wort bei der Entscheidung mitgesprochen. Nun ist die Stute von Luciana Diniz in der Zucht.

Fit for Fun – der Name war Programm. Die schlanke For Pleasure-Stute und die nicht weniger zarte Luciana Diniz waren eine ganz besondere Erscheinung in internationalen Springarenen. So entspannt wie möglich kam die Hannoveraner Stute aus der Zucht von Sigrid Crome-Sperling zumeist in den Parcours. Dass das niedersächsisch-portugiesische Duo ein Powerpaket oberster Kategorie war, wussten sie bei ihrem ersten Eindruck gut zu verbergen.

Aber dann – mit dem Aufnehmen der Zügel und dem Ertönen der Startglocke ging dann zumeist die Post ab. Und wie!

Fit for Fun: Erst die Kinder, dann die Karriere

Knapp 500.000 Euro hat Fit for Fun gewonnen. Vier- und fünfjährig hatte sie zunächst zwei Fohlen, von denen das ältere, der Hengst Camargo v. Canturo auch schon an die 30.000 Euro in Springen bis Klasse S verdient hat. Im April 2010 ging die Fuchsstute sechsjährig erstmals auf dem Turnier, eine Springpferdeprüfung Klasse A in Rheinböllen mit Ralf Jünger im Sattel. Im September 2011 platzierten sich die beiden erstmals in Klasse S.

2012 im Juli saß dann erstmals Luciana Diniz im Sattel von Fit for Fun. Wer meint, die beiden würden erstmal behutsam beginnen – weit gefehlt. Luciana Diniz nahm die Stute gleich mit in die Höhle des Löwen, nach Aachen. Dort platzierte sich das Paar auf Anhieb in einem 2*-S-Springen an fünfter Stelle.

Aachen war ein besonderer Platz für die beiden: Viermal war das Paar im Großen Preis in der Aachener Soers platziert. Zweimal galoppierten sie als Zweitplatzierte in der Ehrenrunde durch das ausverkaufte Stadionrund. Große Turnierplätze – Spruce Meadows, St. Gallen, Barcelona, Rotterdam, Göteborg … – verließen die beiden als Siegerinnen. Bei den Olympischen Spielen in Rio landeten die beiden unter den Top Ten.

2022 ein Fohlen von …

2019 ist Fit for fun ihr letztes Turnier gegangen. In der bislang letzten Ausgabe der Stuttgart German Masters gab es eine Schleife im Weltcup-Springen. Jetzt ist die Stute tragend von Eldorado van de Zeshoek, dem Vater von Daniel Deußers Killer Queen und Max Kühners Elektric Blue P. Der belgische Hengst, der unter anderem mit Willem Greve erfolgreich unterwegs war, wird aktuell auf Platz 17 in der Weltrangliste der Springpferdevererber der World Breeding Federation für Sport Horses (WBFSH) geführt. Über seinen Vater Clinton ist er ein Halbbruder zu Cornet Obolensky.