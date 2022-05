Hamburg: Daniel Deußer schließt den Derby-Freitag stilvoll und siegreich ab

Am ersten Tag kam Daniel Deußers Jasmien vd Bisschop mit untypischen 30 Fehlern aus ihrem ersten Parcours beim Hamburger Derby-Turnier. Heute erinnerte sie sich anscheinend, dass ihr gerade dieser Platz eigentlich besonders gut liegt.

In Hamburg hatte die Schimmelstute Jasmien vd Bisschop 2019 ihr erstes großes Fünf-Sterne-Springen mit Daniel Deußer gewonnen. Heute holte sie ihre zweite gelbe Schleife auf dem Derby-Platz und die erste in der Saison 2022. Daniel Deußer hatte die Larino-Tochter für das Flottbek 5 Star-Springen über 1,50 Meter gegen die Uhr gesattelt. Jasmien enttäuschte ihn nicht: fehlerfrei in 65,76 Sekunden, der klare Sieg.

Am dichtesten dran waren der Deutsche Meister Tobias Meyer und seine Hannoveraner Conteur-Tochter Casablanca-H in 66,06 Sekunden, ebenfalls ohne Abwurf. An dritter Stelle reihte sich Irlands Marc Mcauley im Sattel der Amaretto Darco-Tochter GRS Lady Amaro ein (67,39). Dahinter ritt Lokalmatadorin Janne Friederike Meyer-Zimmermann ihren Schimmel Chesmu KJ (68,09) vor Christian Ahlmann im Sattel des Holsteiner Castelan II-Sohnes Calvino, der schon am Mittwoch gezeigt hatte, dass er sich in Hamburg daheim fühlt.

ARIAT Preis nach Brasilien

Zuvor hatten Yuri Mansur und Away Semilly in dem 1,45 Meter-Zeit-Springen der Fünf-Sterne-Tour demonstriert, wie man am schnellsten über den Platz kommt. Exakt eine Sekunde nahmen die beiden der Konkurrenz in Gestalt vom Rider of the Year, Patrick Stühlmeyer, und seinem Lewitzer Conthargos-Sohn Conchacco ab. Mansur kam nach 62,74 Sekunden ins Ziel, Stühlmeyer nach 63,74 Sekunden. Knapp war hingegen der Abstand zu Mario Stevens im Sattel der erst achtjährigen Christian-Tochter Carrie, die 63,82 Sekunden schnell war.

