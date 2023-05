Hamburg: Fünf-Sterne-Selbstbewusstsein für Steve Guerdats Is-Minka

Das Fünf-Sterne-Springen am frühen Freitagabend in Hamburg entschieden Steve Guerdat und Is-Minka für sich. Marcus Ehning und Harry Charles verzichteten auf die Teilnahme am Stechen.

Im Pressegespräch am Mittwoch hatte Steve Guerdat noch von seinem Lieblingspferd, der KWPN-Stute Is-Minka, erzählt. Zuhause sei sie bereits eine „absolute Ausnahme“, in fremder Umgebung fehle es ihr noch an Selbstbewusstsein. Das zu ändern, war das bescheidene Ziel des Schweizers für das Wochenende in Norddeutschland. Nach Tag drei im Derby-Park scheint es jedoch eher so, als fühle sich die zehnjährige Mylord Carthago-Tochter ganz wie zuhause. Nach einem fünften Platz in einem 1,50 Meter-Springen am Donnerstag, siegten der Schweizer und die Schimmelstute im heutigen Fünf-Sterne-Parcours. Von insgesamt sechs Paaren im Stechen waren sie die schnellsten (0/39,37). Und die Belohnung für die Stute folgte noch auf dem heiligen Rasen, als Is-Minka ihren Kopf nach unten streckte und sich die grünen Stängel schmecken ließ – für Steve Guerdat kein Problem.

das gesamte Gespräch mit Steve Guerdat

Zweiter wurde ein weiterer Schweizer: Edouard Schmitz und Gamin van’t Naastveldhof blieben ebenfalls fehlerfrei in 39,87 Sekunden. Dritter wurde Yuri Mansur aus Brasilien. Er sattelte Miss Blue Mystic Rose, mit der er 40,26 Sekunden im Stechen brauchte. Auch sie blieben fehlerfrei.

Insgesamt schafften fünf Teilnehmer die Nullrunde im Stechen. Der beste Deutsche wurde Marcus Ehning, der sich mit Priam du Roset ebenfalls für das Stechen qualifizierte (0/85,10), auf die Teilnahme allerdings verzichtete. 31 Teilnehmer gingen insgesamt an den Start.

Alle Starter- und Ergebnislisten vom Hamburger Derby finden Sie hier.