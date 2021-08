Hamburg: Global Champions Tour macht Station an der Elbe

Endlich wieder Pferde auf dem Derbygelände in Hamburg Klein Flottbek! Die Global Champions Tour Etappe kann mit Publikum stattfinden. Es gilt die 3G-Regel. Angeführt wird das Feld von Olympiasieger Ben Maher.

Hamburg-Klein Flottbek ist Gastgeber der Etappe der Global Champions Tour. Neben den CSI5*-Prüfungen findet auch ein CSI* statt mit der Möglichkeit, junge Pferde im traditionellen Stadion in Elbnähe zu reiten.

Ein ausgefeiltes Hygienekonzept ermöglicht es, dass in Summe bis zu 5.000 Menschen dem Geschehen auf dem Derbyplatz beiwohnen können. Voraussetzung für Zuschauer: Besucher ab sechs Jahre müssen die GGG-Regel einhalten. Sprich sie müssen negativ getestet, genesen oder geimpft sein und das nachweisen können.

Corona-Test vor Ort für 30 Euro

Der Veranstalter hat zwar ein Testzentrum aufgebaut, weist aber darauf hin, dass ein Test dort 30 euro kostet. Die aktuellen Corona-Bestimmungen sehen vor, dass Schnelltests 24 Stunden und PCR-Tests 48 Stunden gültig sind.

Der Freitag steht im Zeichen der Global Champions League-Springen. Das eigentliche Hauptspringen, findet dann am Samstag statt. Zwei Springen, die direkt aufeinander folgen entscheiden dann, wer die elfte Etappe der Global Champions Tour als Sieger verlässt.

Am Sonntag gibt es mit dem Championat von Hamburg noch ein weiteres CSI5*-Springen.Sonsor Albert Darboven sagt, er freue sich, „dass wir den Platz wieder für den wunderbaren Pferdesport benutzen“ können. „Die Berührung mit dem Lebewesen Pferd gehört für uns Menschen zur Freude am Leben.“

Zu dieser Etappe der Global Champions Tour wird auch der amtierende Deutsche Meister Tobias Meyer anreisen. Sein DM-Pferd Greatest Boy-H soll gehen. „Aber ich bringe auch noch meine neue Stute Mia and Me mit – sie macht selten Fehler und ist unheimlich schnell. Mit ihr kann ich vielleicht auch ein paar von den ganz ‚Großen‘ ärgern.“

Im Starterfeld sind der britisch Olympiasieger von Tokio Ben Maher (GBR), Max Kühner (AUT), der Europameister von 2013 Roger-Yves Bost (FRA) und aus den USA die Team-Silbermedaillengewinnerin von Tokio Laura Kraut dabei. Die deutschen Farben werden Christian Ahlmann, Ludger Beerbaum, Marcus Ehning, Laura Klaphake, Maurice Tebbel sowie Philipp und Maximilian Weishaupt hochhalten.

An der Tageskasse Jürgensallee können noch Resttickets erworben werden.