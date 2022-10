Hamburger Derby 2023 ohne Global Champions Tour

Wie der Turnierveranstalter des Hamburger Derbys Volker Wulff von EnGarde Marketing bekannt gegeben hat, wird die Traditionsveranstaltung im Jahr 2023 ohne die Global Champions Tour und League stattfinden. Der nun auslaufende Vertrag sei nicht verlängert worden.

Es sind DIE Klassiker im deutschen Springsport und noch immer auch über die Landesgrenzen hinaus: Das Championat von Hamburg und der Große Preis von Hamburg sowie das Springderby ziehen jährlich viele Tausend Zuschauer an, so es Corona erlaubt. Die milderen Einschränkungen der Corona-Pandemie ließen die Veranstaltung dieses Jahr wieder richtig aufblühen, die Zuschauer trotzten den widrigen Wetterbedingungen und erlebten Spring- und auch Dressursport auf höchstem Niveau.

Im Springsport sollte die elitäre Turnierserie Global Champions Tour mit hohen Preisgeldern und einem prestigeträchtigen Teamwettbewerb dieses Jahr aber vorerst das letzte Mal in Hamburg zu Gast sein. In den letzten Jahren war der Große Preis von Hamburg gleichzeitig Etappe der Global Champions Tour gewesen, dieses Jahr siegte vor heimischem Publikum Christian Ahlmann mit Dominator Z. Sollte keine neue Station der Tour für die Saison 2023 hinzukommen, wird ab nächstem Jahr erstmals keine einzige Station der Serie mehr in Deutschland ausgetragen.

Hamburger Derby soll nicht verwässert werden

Derbychef Volker Wulff erklärt: „Das stand für uns immer im Vordergrund und soll auch weiterhin so sein: Das traditionsreiche Derby in Kombination mit modernem Springsport auf Weltniveau. (…) Wir hatten die Tour sehr gerne zu Gast in Klein Flottbek, aber Hamburg hat sein eigenes Profil, das ist seit über 100 Jahren etabliert. Dieses Profil darf sich durch einen Seriengast nicht ändern oder verwässern. Deswegen haben wir uns mit der Tour darauf verständigt, den nun auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern“, so Wulff. „Und so ist es nach 15 Jahren nun an der Zeit, getrennte Wege zu gehen. So wollen wir das Derby und den Topreitsport in Hamburg als Einheit erhalten. Dafür wird dieses Event von einem Millionenpublikum so geliebt – ein sportliches und gesellschaftliches Highlight in einer der schönsten Städte der Welt, auf einem der schönsten Plätze der Welt.“

Dennoch werde der Wegfall der GCT-Etappe das Hamburger Derby insgesamt aufwerten, beteuert Wulff. Die Preisgelder für das Spring-Derby, das Championat und den Großen Preis von Hamburg sollen erhöht werden, „der Große Preis von Hamburg wird wieder für sich stehen und glänzen und das hat er auch verdient!“

Mehr Informationen und Tickets zum Turnier, das 2023 vom 17. bis 21. Mai stattfindet, gibt es hier.