Hans-Dieter Dreher mit Sieg in der Riders Tour-Etappe in Münster

Mit einer Wertungsprüfung der Riders Tour 2023/2024 wurde das Turnier der Sieger in Münster heute geschlossen. Die letzten Sieger des Wochenendes heißen Hans-Dieter Dreher und Vestmalle Des Cotis.

Bisher hatte Hansi Dreher noch nicht viele Punkte im Ranking der aktuellen Riders Tour. Heute kamen jedoch 20 hinzu, mit denen er einen großen Sprung in die vorderen Plätze des Rankings macht. Bei der fünften Etappe der Tour, die an diesem Wochenende beim Turnier der Sieger in Münster ausgetragen wurde, mussten sich die Starter in zwei Umläufen beweisen. Das gelang vor allem dem 51-Jährigen mit Vestmalle Des Cotis – dem Pferd, mit dem Hansi Dreher in diesem Jahr schon einige Erfolge feierte. Der 14-jährige Baloubet du Rouet-Sohn trug seinen Reiter auch heute zweimal fehlerfrei ins Ziel. Null Fehler in 40,72 Sekunden machten das eingespielte Paar 20 Punkte besser im Riders Tour Ranking und 25.000 Euro reicher.

Christian Kukuk reiste mit dem Comme il faut-Sohn Checker an. Kurz vor seiner Abreise zu den Europameisterschaften nach Mailand – dorthin nimmt der 33-Jährige den Hengst Mumbai mit – sicherte er sich in Münster Rang zwei (0/42,30).

Wichtige Punkte gab es für Patrick Stühlmeyer im Sattel von Drako de Maugre v. Kannan. Mit dem Ergebnis von null Fehlern in 43,11 Sekunden sicherte sich der Sieger der ersten Riders Tour-Etappe in Hagen nicht nur Platz drei, sondern auch wertvolle 15 Punkte für das Ranking. Damit überholt er Michael Viehweg und übernimmt die Führung im aktuellen Ranking. Genau das gleiche Ergebnis erzielte Mario Stevens mit dem Stakkato Gold-Sohn Starissa. Er teilte sich Platz drei mit Patrick Stühlmeyer.

Philipp Schulze Topphoff, der gestern mit Carla die Qualifikation gewann, musste heute bereits im ersten Umlauf acht Strafpunkte auf seinem Konto verbuchen.

Philipp Weishaupt siegreich in der Mittleren Tour

Vor dem Abschluss des Turniers der Sieger mit der Wertungsprüfung der Riders Tour, stand ein Zwei-Phasen-Springen auf dem Plan. 39 Reiter-Pferd-Paare waren auf der Starterliste verzeichnet. Den Sieg sicherte sich Philipp Weishaupt mit Krokant. Der Reiter der Beerbaum Stables und der zehnjährige Kannan-Sohn blieben strafpunktfrei in der zweiten Phase und lieferten mit 29,12 Sekunden zusätzlich den schnellsten Ritt. Schon nächste Woche geht es für Philipp Weishaupt weiter nach Mailand, wo er mit Zineday Teil der deutschen Equipe bei den Europameisterschaften sein wird.

Den einzigen weiteren Ritt unter 30 Sekunden zeigte Victor Bettendorf (LUX). Im Sattel von Simolo de la Roque Z blieb er ebenfalls fehlerfrei in 29,39 Sekunden – Platz zwei.

Eine weitere Schleife an diesem Wochenende gab es auch für Philipp Schulze Topphoff. Der 25-Jährige sattelte Avantus, einen zwölfjährigen Westfalen v. Arpeggio, mit dem er sich an dritter Stelle platzierte (0/30,84).

Beste Frau der Prüfung war Caroline Rehoff Pedersen. Zur Erinnerung: Beim diesjährigen Hamburger Derby begeisterte sie auf ihrem zwölfjährigen Holsteiner Calvin, mit dem sie, selbst erst 22 Jahre alt, als eines von zwei Paaren ins Stechen einzog. Dort musste sie sich dann dem ebenfalls 22-jährigen Marvin Jüngel geschlagen geben. Es war das Derby der Jugend. Beim Turnier der Sieger belegten die Dänin und der Castelan-Sohn heute Platz sechs (0/33,02).

Alle Ergebnisse aus Münster finden Sie hier.

