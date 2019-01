Hans-Dieter Dreher verstärkt Global Champions League-Team von Georgina Bloomberg

Die Global Champions Mannschaften für die kommende Saison formieren sich. WM-Reservist Hans-Dieter Dreher wurde für das Team der US-Amerikanerin Georgina Bloomberg angeheuert.

Wie Hans-Dieter Dreher gegenüber spring-reiter.de bestätigte, hatte der Global Champions Tour- und -League-Erfinder Jan Tops ihn vor kurzem gefragt, ob er das Team von Georginea Bloomberg namens New York Empire verstärken wolle. Dreher sagte zu.

Auch in der vergangenen Saison hatte Georgina Bloomberg einen deutschen Reiter in ihren Reihen: David Will. Er ritt zusammen mit Scott Brash, Cian O’Connor sowie dessen Schülerin Lillie Keenan als U25-Talent. Letztere müssen in jedem Team mindestens einmal vertreten sein.

Wer neben Dreher dieses Jahr für Georgina Bloomberg reitet, ist dem Reservereiter der Weltreiterspiele noch nicht vollständig bekannt. „Ich weiß bisher nur von Scott Brash, Denis Lynch und natürlich Georgina Bloomberg.“ Denn die Tochter des Unternehmers und ehemaligen New Yorker Bürgermeisters Michael Bloomberg reitet ja auch selbst im internationalen Sport.