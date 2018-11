Hansi Dreher mit neuem Pferd erfolgreich

Für Hans-Dieter Dreher könnte es momentan nicht besser laufen. Nicht nur, dass er bei den ersten Weltcup-Stationen der neuen Saison bereits fleißig punkten konnte, zudem hat er nun auch ein vielversprechendes neues Pferd unter dem Sattel. Die internationale Turnierpremiere des Paares verlief hervorragend.

Beim CSI Gorla Minore in Italien war Hans-Dieter Dreher erstmals auf dem zehnjährigen Hannoveraner Prinz am Start. Die Chemie scheint zu stimmen: Den Großen Preis beendete das Paar direkt an zweiter Stelle, hinter der Schweizerin Evelyne Bussmann mit Tafila D’Urville. Fast hätte es sogar für den Sieg gereicht: Nur wenige Hundertstelsekunden lagen zwischen Platz eins und zwei. Dritter konnte Marc Röthlisberger mit Cavaluna werden, der ebenso wie der viertplatzierte Steve Guerdat für die Eidgenossen reitet.

Von Witzemann in den Sport gebracht

Prinz ist ein Sohn des ebenfalls im Sport erfolgreichen Perigueux, der 2013 unter Eva Bitter bei den Deutschen Meisterschaften den Titel holen konnte. Bisher war der Wallach aus einer Escudo I-Mutter (Z.: Volker Ebeling) von Andy Witzemann im Parcours vorgestellt worden. Noch Anfang Oktober gewannen die beiden eine Springprüfung der Klasse S** in Bisingen-Hohenzollern. Bei den Stuttgart German Masters 2017 siegten Witzemann und Prinz im Hallenchampionat. Nun hat Drehers Sponsor, der Schweizer Robert Zanotelli, den Fuchswallach für seinen Protegé erworben.