Harry Charles gewinnt auch den Großen Preis in London

Erst gestern am späten Abend endete die London International Horse Show – und zwar mit einem Paukenschlag! Der erst 22-jährige Harry Charles sicherte sich nach dem Weltcup-Springen auch den Großen Preis.

Wie schon nach seinem Sieg im Weltcup-Springen erzählt – am dritten Advent hatte Harry Charles noch verkündet, sein nächstes Ziel sei ein Sieg in einem Fünf-Sterne-Grand Prix. Dass er ein „Overachiever“ ist, ist zumindest in Großbritannien längst bekannt. Seit gestern weiß es die ganze Welt. Der 22-Jährige, der bei den Olympischen Spielen in London sein Championatsdebüt im Seniorenlager gegeben hatte, gewann nämlich nach dem Londoner Weltcup auch noch den Großen Preis!

Seine Stute Stardust hatte gestern Pause, dafür durfte Borsato noch einmal ran, der am Wochenende zuvor schon den Coupe de Genève gewonnen hatte. Bei der Gelegenheit erzählte Harry, der 15-jährige KWPN-Wallach v. Contendro sei sein erfahrenstes Pferd, aber das sei ihr erster gemeinsamer Sieg gewesen. Gestern gesellte sich noch ein zweiter hinzu.

Neun Paare hatten es ins Stechen des Großen Preises von London geschafft, nur vier blieben ein zweites Mal fehlerfrei. Harry und Borsato waren aber die schnellsten von allen mit ihren 33,53 Sekunden.

Da musste sich Olympiasieger Ben Maher im Sattel der zehnjährigen, ebenfalls niederländisch gezogenen Plot Blue-Tochter Ginger-Blue hinten anstellen (33,94). Dritter wurde der Franzose Edward Levy auf Rebeca LS (34,30). Nummer vier im Quartett der Doppelnuller waren Harrie Smolders (NED) und Dolinn v. Cardento.

Harry Charles nach seinem Sieg: „Besser kann ein Wochenende nicht laufen. Wahrscheinlich werde ich in meinem ganzen Leben nie wieder eines wie dieses haben! Um ehrlich zu sein, hätte ich nicht gedacht, dass es reicht. Die Jungs hinter mir sind alle so schnell. Ich habe einfach getan was ich konnte, und bin außer mir vor Freude.“

Deutsche Reiter waren nicht am Start. Alle Ergebnisse finden Sie hier.