Henrik von Eckermann und Janika Sprunger verkaufen Best Boy an Familie Gulliksen

Vor gut einem Jahr hatten Henrik von Eckermann und Janika Sprunger zusammen in ein Pferd investiert: den heute zwölfjährigen Best Boy. Der machte seinem Namen alle Ehre – und soll demnächst für Norwegen Schleifen holen.

Best Boy ist der lebende Beweis, dass es eine gute Entscheidung der Familie Nieberg war, ihren Contagio nun voll und ganz der Zucht zur Verfügung zu stellen. Best Boy ist nämlich eines der wenigen Fohlen, die der Holsteiner Nationenpreis-Sieger bislang gezeugt hat, weil der Sport stets im Fokus stand.

Zur Welt kam der Hannoveraner bei Kurt Biedenkapp, der Contagio für seine Sunrise-Gropius-Stute Sonny genutzt hat, für die bislang nur Best Boy als Nachkomme eingetragen ist. Seine ersten Springen ging der bunte Fuchs unter Kai Dieter Bellof. Im April vergangenen Jahres investierten Henrik von Eckermann und seine Verlobte Jannika Sprunger in ihn. Zu diesem Zeitpunkt hatte er bereits erste internationale Erfahrungen mit den Schweizerinnen Adrienne Müller und Melanie Mändli gesammelt.

Mit Henrik von Eckermann im Sattel stellten sich rasch Fünf-Sterne-Erfolge ein. So gewann Best Boy im vergangenen Jahr ein Springen beim CSI4* Stockholm, platzierte sich beim Weltcup-Turnier in Helsinki, in Mechelen, Bordeaux und Doha. Das blieb nicht unbemerkt.

Wie Henrik von Eckermann gegenüber World of Showjumping bestätigte, wurde Best Boy an die Familie Gulliksen aus Norwegen verkauft. Ob Senior Geir oder eines seiner Kinder Best Boy in Zukunft reiten, stehe allerdings noch nicht fest, berichtet World of Showjumping weiter.