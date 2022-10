Herbstturnier SH International in Neumünster findet wieder statt

Vom 19. bis zum 23. Oktober findet dieses Jahr wieder das Springturnier SH International Neumünster in den Holstenhallen statt. Nur die Vorzeichen sind andere, schon weil das Turnier, das nicht mit den traditionsreichen VR Classics im Februar zu verwechseln ist, nun nicht mehr zeitnah der Holsteiner Körung stattfindet.

Freier Eintritt, klasse Sport – das SH International Neumünster ist wieder am Start und dass, obwohl das Turnier nun nicht mehr von den zwei anderen Pferdehighlights im Herbst flankiert ist.

Der Trakehner Hengstmarkt findet Anfang Dezember statt (übrigens kommen dazu die Lipizzaner der Spanischen Hoftreitschule exklusiv nach Deutschland, die Holsteiner kören im Februar 2023. Die Veranstaltergemeinschaft – bestehend aus Merve Hennigsen (mervestelle.de), Harm Sievers und Thomas Voß – haben einige Änderungen vorgenommen.

So wurden die Gewinngelder deutlich erhöht im Vergleich zu den vergangenen Jahren und die Youngster-Tour wurde für sechs- und siebenjährige Pferde aufgeteilt. Geblieben sind die „Klassiker“ wie die beliebte Indoor-Vielseitigkeit, die Party am Samstagabend und auch diejenigen, denen der Sinn nach Shopping steht, kommen auf ihre Kosten.

Programm der SH International Neumünster

Es gibt Youngster-Springen und vier Touren, Gold, Silber, Bronze und die Grand Prix Tour.

Eröffnet wird das Turnier am Mittwoch, 19. Oktober. Der Zeitplan ist voll, geritten wird ab acht Uhr morgens. Abends bleibt immer noch Zeit für ein Freibier (Donnerstag ab 21 Uhr), den Plausch nach der Indoor-Vielseitigkeit am Freitag oder der Ridersparty am Samstag im Foyer der Holstenhallen Neumünster ab 22 Uhr. Den Zeitplan finden Sie hier.

Sportlich hochkarätig wird der Samstag, eingeläutet von den beiden Finalspringen der Youngster-Touren mit den jeweils 50 besten Kombinationen. Highlight ist der Grand Prix. In diesem Großen Preis werden sich ab 16 Uhr die 50 Besten der Vorprüfungen mit einem Springen mit Stechen über 1,45 m und einem Preisgeld von 15.000 Euro messen. Im Finale der Gold-Tour kann man immerhin noch 6.000 Euro gewinnen.

Sonntags wird es am letzten Turniertag für die Amateur-Reiter ernst. Auch Bronze- und Silber-Tour werden am Sonntag entschieden. Ein Ponystilspringen der Klasse A schließt die tollen Tage von Neumünster ab – Jugendförderung im Land zwischen den Meeren.

