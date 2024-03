Holger Hetzel neuer Förderer von Deutschlands U25 Springpokal

Der U25 Springpokal feiert dieses Jahr zehnjähriges Jubiläum. Die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) hat nun die Stationen auf dem Weg zum Finale in Aachen bekannt gegeben und außerdem einen neuen Unterstützer vorgestellt.

Die letzte Siegerin in Deutschlands U25 Springpokal war Teike Carstensen. Jüngst hat sie das Championat von Neumünster gegen starke Konkurrenz gewonnen. Sie ist nicht die einzige Teilnehmerin der Serie, die auf dem Weg ist, sich im großen Sport zu etablieren bzw. dies längst getan haben.

Da wären etwa Sophie Hinners und Richard Vogel zu nennen. Dann Laura Klaphake und Maurice Tebbel. Die letzteren gehörten zusammen zum WM-Bronzeteam 2018 und Maurice Tebbel war bei den Olympischen Spielen 2021 am Start. Richard Vogel ist aktuell bester Deutscher der Weltrangliste. Seine Team- und Lebensgefährtin Sophie Hinners reitet ebenfalls von einem Erfolg zum nächsten.

Bundestrainer Otto Becker und sein damaliger Co-Trainer Heinrich-Hermann Engemann waren es, die die Idee hatten, diese Serie zu etablieren, um den Übergang vom Junge Reiter- ins Seniorenlager zu erleichtern. Geritten wird auf S**- und S***-Niveau. Betreuender Trainer ist Peter Teeuwen. Er sagt:

„Der Springpokal ist eine hervorragende Möglichkeit für unsere U25-Talente, sich im Seniorenbereich zu etablieren. Wir haben viele gute Beispiele, die über den Springpokal in den Seniorenbereich eingestiegen und jetzt erfolgreich dort angekommen sind, wie Philipp Schulze Topphoff oder Vorjahressiegerin Teike Carstensen, die gerade ihr erstes Weltcup-Springen erfolgreich gemeistert hat. Die Serie ist ein Sprungbrett und ein Ansporn, denn wir haben vier Top-Veranstaltungen als Qualifikationen und ein sehr attraktives Finale.“

Das findet wie immer im Rahmen des CHIO Aachen statt. Auf dem Weg dorthin gibt es folgende Optionen, sich zu qualifizieren:

Horses & Dreams vom 24. bis 28. April in Hagen

Mannheimer Maimarkt-Turnier vom 2. bis 7. Mai

DKB-Pferdwoche in Hohen Wieschendorf vom 22. bis 26. Mai

Balve Optimum vom 6. bis 9. Juni

Gesponsert wird die Serie nun von Holger Hetzel, dessen Tochter Laura ebenfalls schon zu den Teilnehmern zählte. Hetzel sagt: “

Nachwuchsförderung liegt mir persönlich schon immer besonders am Herzen. Denn als Reiter wie als Ausbilder weiß ich, dass die Arbeit mit dem Nachwuchs extrem wichtig ist, will man nachhaltig erfolgreich sein.

Schaut man sich unsere heutigen Spitzenspringreiter an, so sieht man, dass fast alle in ihrer Jugend an Nachwuchsfördermaßnahmen der FN teilgenommen haben.

Deutschlands U25 Springpokal ist für mich die entscheidende Serie im Übergang vom Nachwuchs- zum internationalen Spitzensport. Deshalb freue ich mich, dass ich mit meinem Engagement ein kleines bisschen dazu beitragen kann, den deutschen Springsport zu unterstützen.“

Schon seit der ersten Stunde mit dabei ist die Stiftung Deutscher Pferdesport, dessen Geschäftsführerin Tassa Stigmo sich besonders freut, mit Holger Hetzel einen Insider des Sports als Partner gefunden zu haben. „Er kommt selbst aus dem Sport und weiß, wie wichtig eine Unterstützung für die Nachwuchssportler ist, um den Anschluss an den Top-Sport zu finden und somit den Übergang in den Senioren-Bereich einfacher zu gestalten.“

Hetzel hat seine Unterstützung für mindestens die kommenden drei Jahre zugesagt.