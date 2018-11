Holger Hetzel-Springpferdeauktion: 20 Talente und ein Blick hinter die Kulissen

Am 28. November findet die 14. Internationale Springpferdeauktion von Nationenpreisreiter Holger Hetzel in Goch am Niederrhein statt. 20 Talente über den Stangen sind im Angebot, alle handverlesen vom Chef selbst. Damit die Interessenten sie besser kennenlernen können, hat Hetzel sich in diesem Jahr etwas besonderes einfallen lassen.