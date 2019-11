Holsteiner Verband reagiert auf Kritik von Otto Becker

Am Rande der German Masters hatte Springreiter-Bundestrainer Otto Becker die Entscheidung des Holsteiner Verbands kritisiert, den talentierten Million Dollar in die Niederlande zu stellen. Nun soll er einmal im Jahr zur Talentsichtung nach Holstein kommen.

Es hat ein Gespräch zwischen dem Geschäftsführer der Holsteiner Verband Hengsthaltung, Norbert Boley, und Otto Becker gegeben. Boley gibt nun auf der Website des Verbands bekannt:

„Nach einem Gespräch mit dem Bundestrainer werden wir ihm zukünftig einmal im Jahr die Gelegenheit geben, die Hengste in Elmshorn zu besichtigen, damit sich Otto Becker einen Überblick über die Qualität und den Leistungsstand der Verbandshengste schaffen kann. Bei diesem Treffen können dann über den Einsatz der Hengste und auch über die Belange der Holsteiner Reiter konstruktive Gespräche geführt werden.“

Zum Hintergrund

Der Holsteiner Verband hatte vor wenigen Tagen bekannt gegeben, dass der siebenjährige BWP-Hengst Million Dollar v. Plot Blue erst einmal Pause vom Deckgeschäft bekommt und zwecks weiterer sportlicher Förderung in die Niederlande in den Stall von Jos Lansink gestellt wird. Dort soll Frank Schuttert ihn reiten.

Dass ein so talentiertes Pferd unter einem ausländischen Reiter in den großen Sport wachsen soll, hatte für Unmut gesorgt. Auch Bundestrainer Otto Becker äußerte sich dazu und bedauert den Weggang des Hengstes. Es gebe ja auch in Deutschland gute Reiter mit Hengststationen, so dass man Sport und Zucht verbinden könnte.

Von Seiten des Holsteiner Verbands hieß es dazu: „Wir freuen uns sehr darüber, dass das Interesse an unserem Verbandshengst Million Dollar so groß ist.“

