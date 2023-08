Holstenhallen-Turnier „SH Holstein International“ für 2023 gestrichen, Neuauflage 2024 geplant

2023 wird es im Herbst kein Turnier in den Holstenhallen Neumünster geben. Das haben die Organisatoren von „SH Holstein International“ jetzt bekanntgegeben. Sie arbeiten aber bereits am Comeback des Turniers für das Jahr 2024.

Es hätte das Jubiläum werden sollen, doch das Turnier SH Holstein International in den Holstenhallen von Neumünster findet nicht statt. Eigentlich hatte man vom 26. bis 29. Oktober das „Zehnjährige“ feiern wollen. Aufgrund neuer Rahmenbedingungen haben die Veranstalter nun aber die Reißleine gezogen.

Initiator Harm Sievers erläutert, warum SH Holstein International ausfallen muss: „In den vergangenen Jahren war es uns immer möglich, das Turnier terminlich mit einer anderen Veranstaltung zu verbinden. Entweder mit den Körungen des Trakehner oder Holsteiner Verbandes, oder wie in 2022 mit einer Rinderschau, die eine Woche später stattfand. Die Kosten für Technik und das Einbringen des Bodens wurden so halbiert. Eine derartige Konstellation gab es jedoch in diesem Jahr nicht, was erhebliche Mehrkosten in unserer Kalkulation verursacht hätte.“

Terminkalender neu geordnet

Hintergrund ist also auch die Verlegung der beiden großen Körungen. Die Holsteiner wollen ihren Körjahrgang in Elmshorn vom 13.-16. Dezember sichten. Zwar weiterhin in den Holstenhallen, aber vom 30. November bis 2. Dezember, wird der internationalen Trakehner Hengstmarkt stattfinden. Damit ergibt sich für das Ende Oktober stattfindende SH Holstein International kein Synergieeffekt mit den großen Zuchtveranstaltungen.

Harm Sievers und Thomas Voss sowie Merve Henningsen, das Trio hinter dem Turnier in der Holstenhalle, hatte früh im Jahr mit den Planungen für SH Holstein International begonnen. Ideen gab es reichlich, nur realisierbar waren sie nicht. Letztendlich scheiterte es am Geld: „Wir hatten viele Ideen, wollten zum Beispiel eine Messe in das Programm integrieren. Dann hätten wir allerdings das komplette Veranstaltungsgelände mieten müssen. Wie alle Dienstleister hat auch die Holstenhalle ihre Preise angehoben und das Projekt scheiterte schlussendlich an der Finanzierbarkeit. Außerdem nahmen die Gespräche und Verhandlungen viele Wochen in Anspruch, sodass uns letztendlich die Zeit davongelaufen ist“, so Sievers.

Ein Aspekt sei auch der generell zu beobachtende Abwärtstrend von Nennungen. Sievers rechnet vor: 2022 waren bei SH Holstein International über 480 Pferde dabei mit 332 Reitern aus neun Nationen und über die Nenngelder wurde das Turnier natürlich zum Teil mitfinanziert. Ob wir diese Zahlen jetzt im Oktober erreicht hätten, ist fraglich.“

SH Holstein International 2024

Das endgültige Aus der Veranstaltung soll die Pause 2023 aber nicht bedeuten. „Den Termin für 2024 haben wir bereits bei den Holstenhallen geblockt. Jetzt haben wir genügend Zeit, um ein tragfähiges Konzept zu entwickeln, Sponsoren zu akquirieren und mit Ausstellern zu verhandeln, sodass wir im nächsten Jahr eine Top-Veranstaltung präsentieren können“, blickt Harm Sievers nach vorn. Antrieb sei es nach wie vor, Sportlern, die sonst nie die Gelegenheit haben, in den Holstenhallen zu reiten, einen Start zu ermöglichen. Profis und Amateuren, Routiniers und dem Nachwuchs.

Seit drei Jahren wurde im Rahmen von SH Holstein International Schleswig-Holsteins bester Nachwuchsreiter ausgezeichnet. Die Ehrung und die Verleihung des SH Holstein International Awards will man auch 2023 stattfinden lassen, wo und wann wird noch geklärt.