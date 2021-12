Interview mit Daniel Deußer, der am Wochenende in Genf den zweiten Rolex Grand Prix in Folge gewinnen will

Vom 9. bis 12. Dezember blickt die Springreiter-Welt zum CHI Genf, der letzten Etappe des Rolex Grand Slam für dieses Jahr. Mit dabei: Aachen-Sieger Daniel Deußer, der am Wochenende die Chance auf ein stattliches Weihnachtsgeld von 500.000 Euro zusätzlich zum eigentlichen Preisgeld hat, wenn er den zweiten Rolex Grand Prix in Folge gewinnen sollte. Darüber und über mehr hat er im Interview gesprochen.

Was haben Sie seit dem Sieg im Großen Preis von Rolex beim CHIO Aachen im September gemacht?

Ich war in den ersten Wochen nach dem Sieg im Großen Preis von Rolex beim CHIO Aachen sehr beschäftigt. Es ist etwas ganz Besonderes zu gewinnen und ganz anders als ein anderer Grand Prix. Viele Leute wollten Interviews und Fotoshootings mit mir machen, ich habe die ganze Erfahrung sehr genossen. Aber leider wissen die Pferde nicht, dass ich einen der besten Grands Prix der Welt gewonnen habe, so dass wir schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wurden.

Als Deutscher beim CHIO Aachen zu gewinnen, war toll. Aachen ist für mich etwas ganz Besonderes, und das Publikum unterstützt dich voll und ganz. Wenn man in die Soers kommt, ist es sehr laut, aber in dem Moment, in dem die Glocke ertönt, ist es still im Stadion – das ist ein ganz besonderes Gefühl.

Sie sind der Rolex Grand Slam of Show Jumping Live Contender – wie sieht Ihre Strategie im Vorfeld des CHI Genf aus?

Ich werde auf jeden Fall mit Killer Queen VDM im Rolex Grand Prix beim CHI Genf antreten. Sie ist im Moment mein bestes Pferd, aber ich würde nicht sagen, dass sie ein traditionelles Hallenpferd ist. Aber sie ist vor zwei Jahren im Großen Preis des CHI Genf gesprungen, sie kennt also den Platz. Zu Beginn der Woche des CHI Genf werde ich sie in einer Prüfung springen und sehen, wie sie sich fühlt, um dann zu entscheiden, ob sie vor dem Rolex Grand Prix in einer größeren Prüfung springen muss. Ich mache meine Entscheidungen davon abhängig, wie sie sich in der Vorbereitung auf die Prüfung anfühlt.

Welche anderen Pferde werden Sie zum CHI Genf mitnehmen, und auf welches Ihrer jungen Pferde freuen Sie sich besonders?

Ich habe mich noch nicht ganz entschieden. Tobago Z hatte im Sommer eine kleine Auszeit, da er verletzt war, aber er kam für ein paar Turniere zurück. Er ist im Sommer nicht in den größten Prüfungen gesprungen, also werde ich ihn dieses Wochenende zu einem Turnier mitnehmen und sehen, wie er sich in einer größeren Prüfung anfühlt, und dann entscheiden, ob ich ihn nach Genf mitnehme. Er wird entweder als mein zweites oder drittes Pferd gehen, das werde ich nach dieser Woche sehen.

Ich habe zwei wirklich gute junge Pferde – beide sind sehr vielversprechend für die Zukunft. Das eine ist ein Neunjähriger namens Mr. Jones, den wir vor zwei Jahren als Siebenjährigen gekauft haben. Wir setzen sehr große Hoffnungen in ihn für die nächsten Jahre. Durch COVID-19 hat er jedoch ein Jahr an Erfahrung verloren. Da er nicht sehr viele Turniere bestritten hat, ist er ein sehr grüner Neunjähriger.

Das zweite Pferd heißt In Time, und ich habe dieses Pferd selbst noch nie auf einem Turnier geritten. Einer unserer Stephex-Reiter hat ihn in den Youngster-Prüfungen vorgestellt. Er ist erst acht Jahre alt, aber ich denke, ich werde ihn vielleicht nach Genf mitnehmen. Ich würde gerne Erfahrung mit ihm sammeln und dass wir uns kennenlernen. Ich glaube, er hat eine Menge Potenzial.

Der Parcours beim CHI Genf ist ganz anders als beim CHIO Aachen, wie bereiten Sie sich darauf vor?

Ich habe nichts speziell verändert, aber natürlich trainieren wir in der Hallensaison andere Distanzen und Linien als in der Freiluftsaison. In der Hallensaison sieht man zum Beispiel sehr viele Distanzen mit drei und vier Galoppsprüngen, die man draußen in einem großen Stadion wie Aachen nur selten sieht. Das ist etwas, was man trainieren muss, aber im Allgemeinen sind die meisten unserer Pferde gut ausgebildet und alt genug mit ausreichend Erfahrung, so dass man das ein oder zwei Mal vor der Hallensaison macht und das reicht. Es ist eher ein Fitnessprogramm, und sie sehen die großen Hindernisse nur während der Turniere.

Sie haben ein großartiges Team hinter sich, wie wichtig ist das, um große Erfolge zu erzielen?

Ohne ein gutes Team kann man nicht erfolgreich sein. Man braucht ein gutes Team, das mit einem reist, eines, das sich zu Hause und im Büro um die Pferde kümmert. Um Erfolg zu haben, wenn ich fast jedes Wochenende unterwegs bin, muss man ein großes Team von Menschen und Pferden um sich herum haben, die alle zusammenpassen und zusammenarbeiten. Der Sport ist heute so kompliziert und engmaschig, und ich reise so viel, dass mein Team zu Hause genauso wichtig ist wie der Athlet im Sattel.

Sean Lynch ist mein Hauptpfleger und arbeitet seit etwa sieben Jahren für mich. Ich vertraue ihm hundertprozentig, was sehr wichtig ist, wenn er mit unseren Spitzenpferden unterwegs ist. Er kümmert sich um alles, was mit den Pferden zu tun hat, und er ist eine sehr wichtige Person in meiner Karriere. Ohne ihn wäre mein Erfolg unmöglich. Er liebt die Pferde, es kann ein 24-Stunden-Job sein, und wenn einem von ihnen etwas passiert, ist er für sie da, und widmet sich ihnen so hingebungsvoll.

Was sind Ihre Pläne, Träume und Ambitionen für 2022?

Als Live Contender hoffe ich, den Großen Preis von Rolex beim CHI Genf zu gewinnen, und dann kann ich versuchen, den Rolex Grand Slam of Show Jumping zu gewinnen. Selbst wenn ich in Genf nicht gewinne, werde ich versuchen, nächstes Jahr einen Rolex Grand Prix zu gewinnen. Abgesehen von Scott [Brash] hat noch niemand zwei oder drei hintereinander gewonnen, also ist das definitiv ein Ziel für die nächsten paar Jahre.

Was war bisher der stolzeste Moment in Ihrer Karriere?

Der Sieg im Großen Preis von Rolex beim CHIO Aachen war natürlich ein Ziel, das ich seit vielen Jahren, eigentlich seit meiner Kindheit, verfolge. Ganz nah dran an diesem Erfolg ist der Sieg im Weltcup-Finale mit meinem ehemaligen Pferd Cornet d’Amour. Er war das Pferd, das mich auf die internationale Bühne gebracht hat. Mit ihm hatte ich meine ersten Championatserfahrungen und Erfolge. Das ist ein Moment, den ich auf die gleiche Stufe stelle wie den Gewinn des Rolex Grand Prix.

Genau wie Tennis und Golf hat auch der Springsport seinen eigenen Grand Slam. Welche der anderen großen Sportarten sehen Sie sich gerne an, und welches ist Ihr Favorit und warum?

Ich bin ein sehr sportlicher Mensch, deshalb schaue ich mir jede Sportart gerne an. Meine drei Lieblingssportarten neben dem Springreiten sind Tennis, Fußball und die Formel 1. Es fällt mir sehr schwer, nur eine Sportart zu wählen, die ich am liebsten anschaue. Ich habe nicht wirklich eine Lieblingsfußballmannschaft, aber vor ein paar Jahren hat mich mein Freund für Borussia Dortmund begeistert. Ich habe sie ein paar Mal gesehen, als sie in der Champions League spielten. Die Atmosphäre dort ist unglaublich, und es ist ein toller Sport.

Wer hat Sie in Ihrer Karriere am meisten inspiriert? Gibt es einen Reiter, den Sie verehren?

Als ich als Kind zu den großen Turnieren ging, um die besten Springreiter der Welt zu sehen, gab es nur zwei Kombinationen, die ich wirklich gerne gesehen habe. Die eine war John Whitaker und Milton, die andere war Franke Sloothaak und Walzerkönig. Ein paar Jahre später hatte ich das Glück, viereinhalb Jahre lang für Franke Sloothaak arbeiten zu können, mit dem ich immer noch in Kontakt stehe. Obwohl er weit weg von mir wohnt, ist er immer noch eine große Stütze für mich und gibt mir am Telefon Ratschläge. Er sieht sich alle meine Runden an, und ich muss zugeben, dass er einen großen Anteil an meinem Erfolg hat.

Was hält Sie motiviert und hungrig nach Erfolg?

Es gibt einfach etwas in mir, das gerne einen Schritt weiter geht und gerne gewinnt. Als Springreiter nehmen wir an vielen Turnieren teil. In der Regel gibt es viele Starter in den Prüfungen, aber immer nur einen Sieger. Man gewinnt also nicht immer, ein zweiter oder dritter Platz ist kein Drama. Aber wenn man nicht gewinnt, denkt man immer an die Runde zurück und fragt sich, was man hätte besser machen können. Auch wenn man nicht immer gewinnt, ist die Motivation an einem Montagmorgen immer da. Ich lerne daraus, was besser hätte laufen können, und sehe jedes Turnier als neue Erfahrung, so dass ich beim nächsten besser abschneide.

Was ist der beste Ratschlag, den Sie je erhalten haben?

Zuallererst braucht man Erfahrung. Wenn man jung ist, kann man nicht in Bestform antreten, man muss erwachsen werden und aus seinen Erfahrungen lernen. Ich glaube, das Wichtigste ist Geduld. Das war etwas, das ich von Franke [Sloothaak] gelernt habe. Er war sehr ruhig und gelassen auf dem Pferd, auch wenn das Pferd während der Woche sehr schwierig war. Er war sehr geduldig mit ihm, und sie sprangen auf den Turnieren immer gut. Wenn man zu jung und zu motiviert ist, kann es sehr schwierig werden. Ich denke, es ist sehr wichtig, geduldig zu sein und aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen. Man muss die Grundlagen richtig beherrschen, sowohl für sich selbst als Reiter als auch für sein Pferd, um erfolgreich zu sein.

Wenn Sie auf einer einsamen Insel gestrandet wären, welche drei Dinge würden Sie mitnehmen?

Wenn ich mein Haus ohne mein Telefon, meine Uhr und mein Portemonnaie verlasse, fühle ich mich sehr unvollständig – also würde ich sagen, diese drei Dinge.

