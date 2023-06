Janne Friederike Meyer-Zimmermann Siegerin im Championat von Balve

Kurz nachdem ihre ehemalige Auszubildende Janne Friederike Meyer-Zimmermann den deutschen Meistertitel gewonnen hat, sauste die Pinnebergerin im Sattel von Cornela zum Sieg im mit 26.200 Euro dotierten Championat von Balve.

Janne Friederike Meyer-Zimmermann hatte vor dem Championat von Balve noch erlebt, wie ihre ehemalige Auszubildende Mylen Kruse , bzw. die ihres Mannes Christoph, Deutsche Meisterin geworden war. Nun also Zeit, eine Meisterleistung zu erbringen. 45 Starter waren im Championat von Balve, dem Dieter Graf Landsberg Gedächtnis Preis am Start. Fünf schafften es ins Stechen. Dort blieben alle, das hat man nicht alle Tage, ohne Abwurf. Die Zeit war somit das einzige Entscheidungskriterium. Janne Friederike Meyer-Zimmermann hatte die von ihrem Vater gezogene Schimmelstute Cornela mit nach Balve gebracht. Die Cornet Obolensky-Tochter, mütterliche Halbschwester zum Holsteiner Siegerhengst Esmeraldo, ging als letzte in den Stechparcours. Sie war am Ende knapp zwei Sekunden schneller als die Konkurrenz. 37,66 Sekunden – unschlagbar.

Am nächsten dran war der Ire Eon McMahon mit der von Ludger Beerbaum übernommenen Mila. Platz drei ging an Patrick Bölle und Susanne, eine Hannoveraner Stakkato-Tochter.

Die Ergebnisse finden sich hier in der Übersicht.

Auch interessant