Jörne Sprehe für Hans-Dieter Dreher im Aachen-Team

Im Spring-Team für den CHIO Aachen gibt es eine Änderung der Zusammensetzung: Jörne Sprehe mit Sprehe Hot Easy ersetzt Hans-Dieter Dreher mit Elysium.

Elysium von Hans-Dieter Dreher fällt aufgrund eines Infektes für den CHIO Aachen aus. Für das Paar rückt Jörne Sprehe mit der zwölfjährigen KWPN-Stute Sprehe Hot Easy in das deutsche Team nach. Die beiden gewannen zuletzt den Großen Preis beim CSI3* in Lichtenvoorde (NED) und waren Teil des siegenden Teams beim Nationenpreis in Rom Ende Mai.

Im Team in Aachen sind dann außerdem Christian Kukuk, André Thieme und Jana Wargers.