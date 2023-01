Jörne Sprehe und Hot Easy top unterwegs in Oliva

Unter der spanischen Sonne reitet Jörne Sprehe im Sattel ihrer zwölfjährigen KWPN-Stute Hot Easy von Erfolg zu Erfolg. Im Samstagshauptspringen über 1,45 Meter mit Stechen verpasste das Paar heute nur knapp den Sieg.

Vergangene Woche war Hot Easy unter Jörne Sprehe zu Platz sechs im Zwei-Phasen-Springen über 1,40 Meter gesprungen und belegte im Großen Preis am Sonntag über 1,45 Meter Rang fünf. Die Siegerin des Großen Preises von Warschau 2022 machte dann diese Woche da weiter, wo sie am vergangenen Sonntag aufgehört hat. Sie ging null in der Qualifikation zum Großen Preis und ließ sich auch im heutigen Weltranglistenspringen über 1,45 Meter mit Stechen keine Fehler zu Schulden kommen. Mit der Zeit von 37,52 Sekunden mussten sich Sprehe und die Andiamo Z-Otangelo-Tochter schlussendlich der Schwedin Petronella Andersson und ihrem belgischen Wallach Nithard van de Peerdenhoeve geschlagen geben. Sie benötigten für den Stechparcours nur 37,37 Sekunden.

Dritte wurde Edwina Tops-Alexander mit der Holsteiner Stute Catenda v. Casall (0/0/38,37 Sekunden). Ebenfalls unter die Platzierten schaffte es aus deutscher Sicht noch Beerbaum-Stallreiter Christian Kukuk mit dem elfjährigen Quiwi Dream-Sohn Quel Filou. Sie ließen es gemächlich angehen und belegten nach der langsamsten fehlerfreien Runde im Stechen Rang sieben.

Bei Katrin Eckermann und Van Bambelby wurden es vier Punkte im Umlauf, der nur noch wenige Tage für Jan Tops reitende Nisse Lüneburg kam mit Conisha des Forets mit acht Strafpunkten aus dem Normalparcours.

Weitere Platzierungen

Hot Easy ist nicht das einzige Pferd, mit dem Jörne Sprehe derzeit in Oliva im Parcours unterwegs ist. Die achtjährige Stakkato-Enkelin Starlinda, der ja vor wenigen Tagen kurz vor seinem 30. Geburtstag verstarb, sprang in mehreren 1,30 Meter-Springen in die Schleifenränge. Ebenso gab es Platzierungen für Luna und die wie Starlinda ebenfalls von Stakkato Gold abstammende Stute Scaracha.

Der Große Preis in der Kleinen Tour über 1,40 Meter wurde am Samstagmittag derweil zur Beute von Olivier Philippaerts (BEL) mit der Cornet Obolensky-Tochter Precious Dwerse Hagen.

Für Jörne Sprehe und Hot Easy geht es morgen noch in den Großen Preis. Dort werden die beiden unter anderem auf Balou du Reventon und Harry Charles, Katrin Eckermann und Chao Lee und Steven Guerdat mit Is-Minka treffen.

Alle Ergebnisse aus Oliva finden Sie hier.