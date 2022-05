Jugendturnier Fontainebleau: Podiumsplätze für deutsche Nationenpreis-Teams

Zu einem deutschen Sieg hat es in den vier Nationenpreisen beim Nachwuchsturnier im französischen Fontainebleau nicht gereicht. Aber Plätze auf dem Treppchen waren drin.

Der Spring-Nachwuchs trifft sich an diesem Wochenende in Fontainebleau. Aus deutscher Sicht lief es gut, auch wenn kein Sieg in einem Nationenpreis der unterschiedlichen Altersklassen herausgesprungen ist.

Zwei dritte Plätze in Fontainebleau

Die deutsche Ponyabordnung landete auf dem dritten Platz im CSIOP. 16 Strafpunkte waren es insgesamt. Jedes Teammitglied brachte einen „Klotz“ in die Wertung ein. Es ritten Emile Baurand/Ami (4/4), Hanna Bräuer/Cookie (4/0), Franca Clementine Kröly/Karim van Orchid (4/0) und Antonia Häsler und Clarissa NRW (4/8). Belgien siegte vor den Briten.

Auch die Children wurden Dritte. Sie kamen auf 12 Fehlerpunkte und mussten sich Frankreich und Belgien geschlagen geben. Mit zwei fehlerfreien Ritten war hier Carlotta Merschformann mit Conny das Ass im deutschen Team. Die Rheinländer Tony Stormanns und Dia Nova (4/0) sowie Lennard Tillmann mit Oreal des Etains Z (4/4) und Frieda Paupach mit Stakkata RM(4/4) komplettierten die deutsche Abordnung.

Vierte Plätze für Junioren und Junge Reiter in Fontainebleau

Die Junioren schafften den Sprung aufs Treppchen nicht ganz: Team Germany wurde in dem 1,40-Meter Springen Vierter hinter Gastgeber Frankreich, Belgien und den Iren.16 Strafpunkte sammelten Julius Bleser/Aramis (4/4), Marcel Kandziora/Florian (0/EL); Fabio Thielen/Stakaya (0/8) und Paula Pahl(Chin Ziano (9/0) in Fontainebleau.

Ebenfalls Platz vier gab es für die Jungen Reiter im Nationenpreis des CSIOY Fontainebleau: Johanna Beckmann und Emelie de Mirania Stam sowie Maren Hoffmann und DSP Goldquelle gelangen jeweils Doppelnuller. Die Hamburgerin Philine Widmayer mit Bellissima ter Wilgen (4/8) brachte einen Abwurf zu viel in die Rechnung ein zumal Jonas Sander, 12 Fehlerpunkte in Runde eins, in Runde zwei mit Conthea As ausgeschieden war und das Streichergebnis geliefert hatte. Der Sieg ging an Belgien vor der Schweiz und Frankreich.

