Jugendturnier „Happy Horse Munich Young Talents“ deutschlandweit ausgeschrieben

Vom 24. bis 27. November haben Nachwuchsspringreiter die Gelegenheit, beim Jugendturnier „Happy Horse“ in München, organisiert von Hansi Blum, teilzunehmen. Ausgeschrieben ist das Turnier mit Touren für die vier Jugend-Altersklassen in ganz Deutschland.

Bei der Ausschreibung haben die Turnierleiter Michaela Beer und Hansi Blum ein Prüfungsangebot aufgestellt, das von der Klasse A* bis S** reicht. In den Altersklassen Pony und Children gibt es separate Prüfungen. Die Junioren und Jungen Reiter teilen sich eine mittlere und eine große Tour. Für Jugendliche, die noch am Anfang ihrer Karriere stehen, gibt es eine kleine Tour von A* bis L Niveau.

Sichtung zum HGW Bundesnachwuchschampionat

Zwei Besonderheiten gibt es auf dem Turnier. Vorbehalten für die Landesverbände Bayern und Baden-Württemberg, ist das Turnier auch Rahmen von zwei Sichtungen. Zum einen ist das die Sichtung zum Hans Günter Winkler-Bundesnachwuchschampionat der Springreiter, zum anderen umfasst das Turnier auch die Sichtung für das Bundesnachwuchschampionat der Ponyreiter, gefördert von der Horst-Gebers-Stiftung.

Unter den Startern finden sich bekannte Namen wie Jolie Marie Kühner, amtierende Deutsche Meisterin der Pony-Springreiter und Bundesnachwuchschampionesse.

Mit dem Jugendturnier Happy Horse will die Hippo GmbH um Geschäftsführer Jürgen Blum, der auch Organisator des internationalen Turniers Pferd International in München-Riem ist, den Nachwuchs fördern. Das Turnier feiert dieses Jahr Premiere, soll in Zukunft aber ein fester Bestandteil des Turnierkalenders der jungen deutschen Springreiter werden.

Zuschauer haben an allen vier Tagen die Möglichkeit das Jugendspringturnier kostenfrei zu besuchen. Die Tribünen in der Olympia-Reitanlage sorgen für ausreichend Sitzgelegenheiten. Ausstellungsstände und kulinarische Angebote sind ebenso vorhanden.

Mehr Informationen finden Sie unter facebook.com/munichyoungtalents und instagram.com/munich_young_talents/