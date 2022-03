Jumper on Tour – die Platzierten am Freitag in Spanien & Co.

Heute war ein ziemlich erfolgreicher Tag für die deutschen Springreiter, die beiden zahlreichen Turnier-Touren in Europa am Start sind. Ein Überblick. Im Weltranglisten-Springen über 1,45 Meter bei der Mediterranean Equestrian Tour in Oliva Nova war mal wieder Julien Epaillard das Maß der Dinge. Diesmal siegte er auf Solero MS. Bester Deutscher war David Will, der mit dem neunjährigen Zirocco Blue-Sohn Zaccorado Blue auf Platz vier sprang. Josch Löhden und Van Moor reihten sich an sechster Stelle ein. Sophie Hinners und Million Dollar entwickeln sich immer mehr zu Schleifengaranten, diesmal die für Rang neun. Auf den Plätzen elf, zwölf und 13 landeten Cedric Wolf mit Chicitito, Nicola Pohl auf Historia Do Belmonte nud Pia Reich im Sattel von Pb Loewenherz. Im 1,50 Meter-Springen der großen Tour der Sunshine Tour von Vejer de la Frontera gab es einen weiteren Sieg für Brasiliens Pedro Veniss und den Nabab de Reve-Sohn Nimrod de Muze Z. Direkt dahinter reihte sich sein Landsmann Bernardo Cardoso De Resende Alves im Sattel von Mosito van het Hellehof ein. Sameh El Dahan (FBR) und Wicked Enigma wurden Dritte. Bestes deutsches Paar waren Kendra Claricia Brinkop und Malissa de Muze an vierter Stelle. Marcel Marschall und Extra Strong wurden Siebte, Laura Klaphake und Quin folgten auf Rang acht. Im anderen Springen der großen Tour über 1,45 Meter wurde Klaphake mit dem neunjährigen Conthargos-Sohn Concollon PS Dritte. In der mittleren Tour ritt sie Bantou Balou – gestern siegreich – auf Platz sieben. Hier waren außerdem Klaphakes Partner Jens Baackmann und Aglaia J Vierte und Jana Wargers war mit Cadeau als 21. ebenfalls noch im Geld. Im italienischen Gorla Minore blieb der Sieg im Weltranglisten-Springen über 1,45 Meter gegen die Uhr zwar im Land bei Lorenzo Correddu und Ulissa, aber direkt dahinter hielt Hansi Dreher die deutsche Fahne hoch. Mit Prinz wurde er Zweiter. Auf den Plätzen fünf und sechs landeten Harm Lahde mit Oak Grove's Commander Bond und Lahdes Lebensgefährtin Finja Bormann im Sattel von Sally. Im 1,40 Meter-Springen waren Holger Hetzel auf Embassy de Courcy als Elfter und Patrick Stühlmeyer mit Conchacco als 18. noch im Geld. Sieger war hier mit Paul Delforge auf Energika des Neyes ein Franzose.