Kader der Nachwuchsspringreiter aktualisiert

Die AG Nachwuchs Springen des Deutschen Olympiade-Komitees für Reiterei (DOKR) hat sich zusammengesetzt, um die Nachwuchskader neu zu sortieren.

Normalerweise sind es die Leistungen beim der Preis der Besten, den Future Champions in Hagen und den Europameisterschaften, die neben den Deutschen Jugendmeisterschaften als Grundlage für die Kaderzusammenstellungen herangezogen werden. Da von diesen Veranstaltungen aber ja nur die DJM haben stattfinden können, habe man alle Ergebnisse herangezogen, erklärt Peter Teeuwen, der Bundestrainer der aufstrebenden Springreiter-Generation:

„Die Kaderaktualisierungen beruhen auf den Erfolgen, die die Reiterinnen und Reiter in diesem besonderen Jahr gesammelt haben. Dazu gehören die Deutschen Jugendmeisterschaften in Riesenbeck, aber auch internationale Turniere und Nationenpreise. Wir konnten den Athleten weniger Starts auf internationalen Turnieren ermöglichen und es war uns wichtig, die Leistungen in diesem besonderen Jahr zu honorieren. Deshalb wurden die Kader jetzt schon angepasst.“

Wobei die Zugehörigkeit für manche Reiter Reiterinnen und Reiter nur ein kurzes Gastspiel sein werden, weil sie mit Jahreswechsel eine neue Altersklasse haben werden. Die Kader werden dann erneut aktualisiert werden. Stand heute ist der folgende.

Nachwuchskader 1 U14 (Children):

Vivien Bögel mit G.R.O.W. Charisma und Loberon,

Paula Fischer mit Callia S und Schmuckstück,

Naomi Himmelreich mit Cornet’s Adel,

Freya Sophie Langhans mit Curt,

Charlotte Stuppi mit Asterix,

Fabio Thielen mit Clarimo De Luxe und Showbizz.

Nachwuchskader 1 U16 (Pony):

Jonna Esser mit Bente,

Eva Kunkel mit Mas que Nada und Magic’s Boy ST,

Magnus Schmidt mit Deesje und An Angel,

Lara Tönnissen mit Clarissa NRW.

Nachwuchskader 1 U18 (Junioren):

Johanna Beckmann mit Cheenook und Cindy,

Fiete Constantin Krebs mit S.I.E.C. Vigaro,

Lea Sophia Gut mit Cekkato,

Marie Flick mit DSP Charlott,

Anna Jurisch mit Questo Vincitore,

Alia Knack mit Claus Peter und Campari,

Alina Sparwel mit Ma Petite.

Nachwuchskader 1 U21 (Junge Reiter):

Hannes Ahlmann mit Nerrado,

Pheline Ahlmann mit Dialo,

Max Haunhorst mit Crüger, Chaccara und Risohorse Carex,

Enno Klaphake mit Brilliant du Rouet und Urus,

Ellen Krezl mit Brakaschi,

Mylen Kruse mit Chaccmo,

Emilia Löser mit Lesodero und Kater Carlo,

Franziska Müller mit Maja H und Cornado´s Queen,

Zoe Osterhoff mit Chacenny, und Elovely,

Matthis Westendarp mit Stalido,

Kathrin Stolmeijer mit Chevenez.

Nachwuchskader 2:

U14:

Jonna Esser mit Ciance,

Paula Pahl mit Easy Kolibra Mo,

Tony Stormanns mit Cupido V,

Lennard Tillmann mit Oreal Des Etains Z

U16:

Marlene Becker mit Black Jack,

Carlotta Terhörst mit Velvetino,

Arwen-Charlotte Thaler mit Little Lady,

Fabio Thielen mit Bad Man,

Louis-Fynn Tschischke mit Magics First Lady

U18:

Lisa Maria Funke mit Limbarto,

Malin Reipert mit Nikita,

Chiara Reyer mit Chacana,

Hanna Schreder mit Little bit bigger,

Hannah-Michelle Wilken mit Cutest Tabou

U21:

Celine Frieß mit Classic Fashion.