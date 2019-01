Kader der Springreiter aktualisiert, nur noch drei Mitglieder des Olympiakaders

Der Springausschuss im Deutschen Olympiade-Komitee für Reiterei (DOKR) hat die Kaderlisten für 2019 aktualisiert. Veränderungen gab es überall.

So ist Laura Klaphake nach dem Verkauf ihres Spitzenpferdes Catch Me If You Can nicht mehr Teil des Olympiakaders. Allerdings gehört sie weiterhin zu jenen Reitern, die in absehbarer Zeit in den obersten Kader aufrücken könnten. Die Zusammensetzungen sind nun wie folgt (in alphabetischer Reihenfolge):

Olympiakader:

Simone Blum (Zolling/BAY) mit DSP Alice,

Marcus Ehning (Borken/WEF) mit Comme il Faut, Pret a Tout, Cornado NRW und Funky Fred,

Maurice Tebbel (Emsbüren/WES) mit Chaccos‘ Son und Don Diarado

Perspektivkader:

Nachwuchskader 1 (NK1 U25):

Kendra Claricia Brinkop (Südlohn/WEF) mit A la Carte NRW und Caramia,

Christopher Kläsener (Bad Essen/WES) mit Chaccorina

NK1 (U21 / Junge Reiter):

Anna-Maria Grimm (Rödermark/HES) mit Meteor H,

Max Haunhorst (Hagen/WES) mit Crüger, Chaccara und Condor,

Mylen Kruse (Zeven/HAN) mit Concas und Chaccmo,

Franziska Müller (Hückeswagen/RHL) mit Maja H (die früher hoch erfolgreich unter Lars Volmer ging),

Philipp Schulze Topphoff (Havixbeck/WEF) mit Cooper und Concordess DB,

Justine Tebbel (Emsbüren/WES) mit Light Star und

Cedric Wolf (Buchholz/RPF) mit Chicitito und Lancardo.

NK1 (U18 / Junioren):

Hannes Ahlmann (Reher/SHO) mit Nerrado,

Calvin Böckmann (Lastrup/WES) mit Carvella Z,

Beeke Carstensen (Sollwitt/SHO) mit Cara Mia,

Matthis Westendarp (Wallenhorst/WES) mit Stalido

NK 1 (U16 / Ponyreiter):

Johanna Beckmann (Brunsbüttel/SHO) mit Crazy-Hardbreaker SP WE und Karim van Orchid’s,

Liam Broich (Nettetal/RHL) mit Nasheville’s Son WH,

Bo Chiara Gröning (Waltrop/WEF) mit Chessy,

Luzie Jüttner (Emsdetten/WEF) mit Orchid’s Arissia,

Magnus Schmidt (Naumburg/SAN) mit Deesje,

Ann-Sophie Seidl (Regensburg/BAY) mit Berkzichts Rob und

Lara Tönnissen (Senden/WEF) mit Clarissa NRW

NK1 (U14 / Children):

Tjade Carstensen (Sollwitt/SHO) mit Venetzia und

Mikka Roth (Freimersheim/RPF) mit Atthina

NK2 (U14-U21):

Henrike-Sophie Boy (Coppenbrügge/HAN) mit Saint Salima,

Henry Delfs (Steinburg/SHO) mit Consuela D und Carrington D,

Ilena Kilian (Dillenburg/HES) mit Acuero,

Enno Klaphake (Steinfeld/WEF) mit Ut Majeur de Brecey,

Christoph Maack (Kirch-Mummendorf/MEV) mit Dyleen,

Zoe Osterhoff (Hamm/WEF) mit Chacenny,

Emelie Pieper (Arnsberg/WEF) mit Caprice,

Britt Roth (Freimersheim/RPF) mit Thekla-Carola,

Mathies Rüder (Fehmarn/SHO) mit Coco Chambato und

Kathrin Stolmeijer (Emsbüren/WES) mit Chevenez