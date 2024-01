Karl Brocks nicht mehr Bundestrainer der Ponyspringreiter, Lara Weber neu im Trainerteam

Die Aufstellung der Nachwuchsbundestrainer der Springreiter am Deutschen Olympiade-Komitee für Reiterei (DOKR) hat sich zum Jahreswechsel geändert.

Wie die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) meldet, hat Karl Brocks sein Amt „aus privaten Gründen“ niedergelegt. DOKR Geschäftsführer Dr. Dennis Peiler bedauert: „Leider hat Karl Brocks um vorzeitige Beendigung seines Vertrages gebeten und das Trainerteam zum Ende vergangenen Jahres verlassen. Das ist sehr schade, denn er hat in den vergangenen Jahren einen prima Job gemacht.“

Seine Aufgabe übernimmt nun wieder Peter Teeuwen, der sich schon früher um die Generation U16 im Springsattel gekümmert hat. Dabei steht ihm Sportsoldatin Lara Weber als Trainerin zur Seite. Die 26-Jährige ist neu im DOKR Trainerstab und bereite sich derzeit über ihren Diplomtrainerstudiengang auf die Aufgabe vor, so die FN.

Peter Teeuwen war von 2002 bis 2019 (!) bereits Bundestrainer der Ponyspringreiter, bringt also reichlich Erfahrung in dem Bereich mit. Danach hatte er die Alterklassen ab Junioren aufwärts unter seinen Fittichen. Die U21 und U25 Reiter können auch weiterhin auf seinen Rat vertrauen.

Die Junioren hingegen werden nun von Eberhard Seemann mit übernommen. Er war bislang nur für die Children zuständig. So fallen nun auch das Bundesnachwuchschampionat Springen und das Springen um den „Goldenen Sattel in Memoriam Hans Günter Winkler“ in seinen Zuständigkeitsbereich.

Im Seniorenlager bleibt alles wie gehabt: Otto Becker bleibt Cheftrainer, Marcus Döring unterstützt ihn und betreut unter anderem die Nationenpreis-Serie der European Equestrian Federation (EEF).