Katharina Offel und Helmut Schönstetter siegreich in Vejer de la Frontera

Woche drei der Sunshine Tour im spanischen Vejer de la Frontera begann heute mit zwei deutschen Siegen und einem Leopold van Asten, der das wichtigste Springen des Tages für sich entschied.

Katharina Offel hatte für das 1,40 Meter-Zeitspringen der Mittleren Tour des CSI4* die 13-jährige KWPN-Stute Elien gesattelt. Die Carambole-Tochter war fast zwei Sekunden schneller als der ebenfalls in den Niederlanden gezogene High Big Andi K v. Big Star Jr. mit Michael Greeve (NED) im Sattel, 58,29 zu 60,26 Sekunden. Auf den dritten Platz trug der zehnjährige Holsteiner Crunch-Sohn Chilli seinen italienischen Reiter Luca Maria Moneta , wiederum mit rund zwei Sekunden Abstand.

Beste Deutsche war einmal mehr Kendra Claricia Brinkop, die die erst achtjährige Kasanova de la Pomme-Tochter Origi Horta auf den vierten Platz ritt (63,03). Laura Klaphake und Bantou Balou waren auf Rang elf ebenfalls noch im Geld.

Schönstetter sahnt bei den Siebenjährigen ab

Einen ziemlich erfolgreichen Tag hatte heute Max Kühners Stallreiter Helmut Schönstetter, der drei Pferde bei den Siebenjährigen vorstellte, und alle drei unter die Top fünf in der Platzierung ritt und dabei auch noch Rang eins und zwei belegte. Schnellster in dem 1,35 Meter-Parcours war der OS eingetragene Lord Pezi-For Pleasure-Sohn Lloyd in 61,86 Sekunden. Die zweitschnellste Zeit lieferte der Hannoveraner Colestus-Clinton-Sohn Campino MR mit 62,31 Sekunden. Erst mit knapp sieben Sekunden Abstand folgte der Ire Jeremy Sweetnam im Sattel des Westfalen Chuflay v. Cornet Obolensky auf Rang drei.

Mit seinem dritten Pferd, dem Cascadello-Sohn Count on me, ließ Schönstetter sich mehr Zeit. 72,68 Sekunden bedeuteten Platz vier mit zwei hundertstel Sekunden Abstand hinter dem Spanier Salvador Garcia Diana auf Prix d’Heros van’t Lief Kozen (v. Nabab de Reve).

Highlight an Van Asten

In der Großen Tour stand heute ein 1,50 Meter-Zwei-Phasen-Springen als höchstdotierte Prüfung auf dem Programm. Den Löwenanteil sicherte sich der Niederländer Leopold van Asten auf seinem besten Pferd, der 15-jährigen Oldenburger Stute Miss Untouchable v. Chacco Blue. Ihre Siegerzeit lautete 27,76 Sekunden in Phase zwei. Dicht auf den Fersen waren den beiden Kendra Claricia Brinkop und die in Vejer hoch erfolgreich springende zehnjährige belgische Vigo d’Arsouilles-Tochter Malissa de Muze: Rang zwei mit 27,93 Sekunden. An dritter Stelle reihte sich der Däne Emil Hallundbaek im Sattel eines weiteren Chacco Blue-Nachkommen ein, Chalisco (28,01).

Ebenfalls unter den Platzierten mit zwei fehlerfreien Parcoursabschnitten: Katharina Offel und der zehnjährige Emerald-Sohn Hearst auf Rang 17.

Alle Ergebnisse finden Sie hier.