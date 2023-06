Katrin Eckermann vor Alexa Stais im Großen Preis von Riesenbeck

Nicht zum ersten, aber vorerst zum letzten Mal hat Katrin Eckermann eine CSI2*-Ehrenrunde im Turniersportzentrum Riesenbeck International angeführt. Denn dort machen die Zwei-Sterne-Turniere nun Pause und die Vorbereitungen auf die kommenden Highlights laufen an.

Riesenbeck ist ja in wenigen Wochen im Juli erst Austragungsort der einzigen Global Champions Tour-Etappe in Deutschland und richtet danach die Europameisterschaften der Dressurreiter aus. Insofern ist Katrin Eckermann die vorerst letzte Zwei-Sterne-Siegerin an der Surenburg.

Möglich gemacht hat’s heute der elfjährige Hannoveraner Hengst Van Bambelby v. Van Helsing, der mit 40,47 Sekunden die schnellste Null-Fehler-Runde des 15 Paare-Stechens lieferte. Knapp geschlagen geben mussten sich mit 40,62 Sekunden Alexa Stais (CYP) und der Holsteiner Numero Uno-Sohn Nijinsky, Rang zwei. Platz drei holten Jörg Naeve und Benur du Romet in 41,20 Sekunden nach Schleswig-Holstein.

Riesenbeck war auch Gelegenheit für die zwei Pechvögel der vergangenen Monate, Ludger Beerbaum und Christian Ahlmann, in den Sport zurückzukehren. Ludger Beerbaum hatte sich ja bei einem Sturz in Doha den Oberschenkel gebrochen. Christian Ahlmann war mitsamt seinem Solid Gold Z in Mexiko City übel gestürzt und hatte sich das Handgelenk gebrochen. In Riesenbeck meldeten sich Reiter und Pferde mit mehreren Nullrunden zurück.

Alle Ergebnisse des CSI2* Riesenbeck finden Sie hier.