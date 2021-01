Kein Braunschweig Classico in 2021 – aber viele Ideen für 2022

2020 war der Braunschweig Classico eines der letzten Turniere, das noch stattfinden konnte, bevor die Corona-Pandemie auch in Deutschland alles zum Erliegen brachte. Nun steht fest: 2021 wird es kein internationales Springturnier in Braunschweig geben, dafür hat man für das bevorstehende Jubiläum im nächsten Jahr große Pläne!

Denn 2022 feiert der Braunschweig Classico, ehemals als LöwenClassics bekannt, einen runden Geburtstag. Seit 20 Jahren gibt es das internationale Hallenreitturnier dann schon, welches traditionell Anfang März stattfindet. Auf die 19. Ausgabe müssen Reiter und Publikum allerdings verzichten: „Wir haben viele Gespräche mit unseren Partnern geführt und eine frühzeitige Entscheidung getroffen – eine Entscheidung mit Aufbruchstimmung“, erklärt Turnierchef Axel Milkau. Der Braunschweig Classico 2021 wird demnach aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt, allerdings geht der Blick schon ins nächste Jahr.

Vom 3. bis 6. März 2022 soll dann in der Volkswagen Halle in Braunschweig wieder geritten werden – und dann sogar einen Tag länger als bisher. Außerdem soll das Turnier einen weiteren Stern bekommen. „Wir werden 2022 den 20. Classico-Geburtstag feiern – und das wollen wir wirklich feiern! Wir werden um einen Stern erhöhen und ein internationales Vier-Sterne-Turnier austragen. Und wir werden das Turnier um einen Tag verlängern und wieder ein Vier-Tage-Event veranstalten“, so Axel Milkau. „Wir wollen zeigen, dass der Pferdesport auch nach Corona eine bedeutende Rolle spielt und dass vor allen Dingen der Classico seine Bedeutung für die Region mit internationalem Gewicht weiter ausbauen möchte.“

Neue Idee

Und noch eine weitere Neuerung soll es im nächsten Jahr geben. „Wir werden erstmals eine Top 10 Auktion im Rahmen des Classico durchführen“, kündigt Milkau an. Zehn junge Springpferde werden dann unter den Hammer kommen, die der Turnierchef zusammen mit Hilmar Meyer und Tjark Nagel auswählt. „Wir werden die Auktion auf großer Bühne in das Classico-Programm am Freitagabend einbetten. Im Anschluss erfolgt ein gesellschaftliches Highlight mit einer großen Auktions-Nacht. Ich denke, das wird eine absolute Win-Win-Situation für alle Seiten: für diejenigen, die wirklich besondere Springtalente suchen. Für die Zuschauer in der Halle, die spannende Bieterduelle verfolgen können. Und für uns, weil wir einen weiteren hochinteressanten Programmpunkt im Rahmen des Classico zelebrieren können, zu dem wir weitere internationale und hochkarätige Gäste erwarten.“