Kein CSI Neustadt (Dosse) in 2021

Aufgrund der Corona-Pandemie ist der Turnierkalender für die nächsten Wochen schon mehr als ausgedünnt. Auch das CSI Neustadt (Dosse), das für den 6. bis 10. Januar geplant war, kann nicht stattfinden.

Für 2021 hätte passenderweise die 21. Auflage des CSI Neustadt (Dosse) angestanden. Das internationale Springturnier in der Graf von Lindenau-Halle findet normalerweise Anfang Januar statt. Es ist das einzige Springturnier in dieser Größenordnung in Brandenburg. Viele bekannte Reiter starten dort traditionell mit ihren Pferden in das neue Jahr. Bei der Jubiläumsauflage ging der Große Preis an Patrick Stühlmeyer und Varihoka du Temple.

„Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit einhergehenden Einschränkungen haben Turnierveranstaltungen dieser Art aktuell keine Chance“, sagte Veranstalter Herbert Ulonska der Märkischen Allgemeinen Zeitung. „Mit Blick auf die gegenwärtigen Zahlen ist eine Umsetzung nicht realisierbar. Ein Turnier, das vom Publikum abhängig ist, durchzuführen und die Corona-Problematik zu ignorieren, würde der Sache nicht gerecht werden“, wird Ulonska zitiert. Die Entscheidung über eine Austragung habe man nicht länger hinauszögern können, sagte er und bedauerte die Absage auch persönlich „extrem“.

Quelle: rbb24