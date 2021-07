Kein Deutsches Spring- und Dressur-Derby 2021 in Hamburg, Global Tour findet statt

Der 100. Geburtstag des Deutschen Spring- und Dressur-Derbys in Hamburg musste im letzten Jahr coronabedingt ausfallen. Und auch in 2021 wird es weder Wall noch Pulvermanns Grab geben – ein internationales Turnier soll aber dennoch stattfinden, allerdings in abgespeckter Variante.

Normalerweise streichen sich Pferdesportfans das Himmelfahrtswochenende rot im Kalender an – denn dann findet traditionell das Deutsche Spring- und Dressur-Derby in Hamburg statt. Doch schon im letzten Jahr machte den Veranstaltern die Corona-Pandemie einen Strich durch die Rechnung, der 100. Geburtstag musste anders gefeiert werden als ursprünglich geplant. Vorsorglich hatte man dieses Jahr daher einen späteren Termin vom 26. bis 29. August gewählt – in der Hoffnung, die Veranstaltung dann im gewohnten Rahmen abhalten zu können. Bei der letzten Auflage in 2019 waren etwa 93.000 Besucher auf das Turniergelände in Klein Flottbeck geströmt, ein neuer Rekord.

Zwar soll das Turnier wie geplant Ende August ausgetragen werden, allerdings nicht als Deutsches Spring- und Dressur-Derby. Letzteres wird auf 2022 verschoben. „Ein Deutsches Spring- und Dressur-Derby durchzuführen, das diesen Namen auch verdient, ist leider aufgrund der Corona-Pandemie auch im August noch nicht möglich“, so Turnierchef Volker Wulff. „Diese Entscheidung ist vor allem aus Rücksicht auf die vielen loyalen und treuen Derby-Fans entstanden“. Auch diesen Sommer sei es nicht realistisch, alle Personen mit bereits gekauften Tickets im Derby-Park unterzubringen. Dementsprechend behalten nun alle Tickets bis nächstes Jahr ihre Gültigkeit.

Global Champions Tour bleibt

Spannend im Parcours wird es dennoch, weil wie geplant die hochdotierte Global Champions Tour in Hamburg Station macht. Neben den Fünf-Sterne-Springen und dem Teamwettbewerb – der Global Champions League – wird es außerdem eine internationale Tour auf Ein-Sterne-Niveau und eine internationale Youngster Tour geben. Auch eine kleine Ausstellung und Gastronomie sind geplant.

Der Ticketverkauf startet am 15.07.2021. Alle weiteren Infos zu der Veranstaltung gibt es hier: www.engarde.de