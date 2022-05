Kein Glück für die deutschen Nachwuchsspringreiter beim Nationenpreisturnier in Lamprechtshausen

Europas beste Nachwuchsspringreiter sind dieser Tage ständig auf Achse. Ein Nationenpreisturnier folgt aufs nächste. Heute fielen die letzten Entscheidungen im österreichischen Lamprechtshausen. Und bei den deutschen Teams leider auch einige Stangen.

Children und Junge Reiter waren bereits gestern an der Reihe gewesen in Lamprechtshausen. Die U14-Jährigen machten den Anfang. Hier war das schwedische Team nicht zu schlagen. Alma Blommesköld/Cadorna de Klaseta waren mit jeweils acht Fehlern in beiden Umläufen Streichergebnis. Aber Carl-Hugo Westergren/Call Girl, Mathilda Hansson/Rubio und Nathalie Wennerhorn/Kenneth du Petit Vivier blieben allesamt zweimal null und siegte so unangefochten mit Idealergebnis.

Ein einziger Zeitfehler schlug für die Belgier zu Buche, Rang zwei. Dahinter reihten sich die österreichischen Gastgeber mit vier Fehlern ein.

Für die sonst so erfolgsverwöhnten deutschen Children wurde es heute nur Rang neun, nachdem sie mit acht Fehlern in Runde eins den Einzug in den zweiten Umlauf verpasst haben. Einen rabenschwarzen Tag hatten Cecilia Huttrop-Hage und Sir Shutterfly sein Sohn erwischt: 21 Fehler. Als dann auch noch bei Leticia Hirmer auf Anis de la Piece zwei Stangen fielen, halfen auch die Nullrunden von Luise Konle mit Zivia H und Amy Helfrich auf Clowny nicht mehr.

Ponyreiter

Die Schweden hatten auch bei den Ponyreitern die Nase vorn, wieder mit null Fehlern. Hier starteten Loviza Ardenmark/Killegar Cloonisle Hope (0/0), Ophelia Jenderholt/Pat’s Choice (12/4), Ellen Hammarström/Ocean des As (0/0) und erneut Mathilda Hansson/Electra (0/0).

Platz zwei ging in die Niederlande mit vier Fehlern. Die deutsche Mannschaft konnte sich mit 16 Strafpunkten auf Rang drei behaupten. Es ritten Jonna Esser/Catness (8/4), Ava Ferch/Chessy (0/8), Jolie Marie Kühner/Del Piero (4/8) und Hanna Bräuer auf Miss McFly, die doppelnull blieben.

Junioren

Bei den Junioren fielen einige Stangen bei allen Mannschaften. Am besten sah es noch bei den Belgiern aus: 28 Fehler in Summe von Louise Lenaerts/Maybel van het Molenhof (4/0), Ines van Dijck/Caretina (8/8), Rik Nauta/Moisette van de Ceulshagen (8/12) und Leon Brutsaert/Corleone Tour Vidal (6/2).

Mit 33 Fehlern folgten die Niederländer vor der italienischen Mannschaft (36).

Die deutsche Equipe belegte mit 44 Strafpunkten Rang fünf von neun Teams. Es ritten: Naomi Himmelreich/Clenur (4/11), Sebastian Honold/Lacrosse (12/8), Mikka Roth/Clayton (13/6) und Eva Kunkel auf Anpowikapi, der einst mit Michael Kölz erfolgreich war (4/10).

Junge Reiter

Bei den Jungen Reitern setzten sich die Italiener mit zwölf Fehlern gegen Österreich (21) und Deutschland (34) durch. In der siegenden Mannschaft ritten Antonio Sottile/Montana (1/4), Giulia Mattioli/Daiquiri de Nyze Z (4/0), Elisa Chimirri/Calandro Z(5/0) und Beatrice Bacchetta/Canter della Caccia (29/2).

Für Deutschland sprangen Michel Brosswitz/Cormick (8/4), Klara Fischer/Larrry (2/4), Ann-Sophie Seidl/Chactus (4/ausgeschieden) und Sophia Burgdorf/Constantin (17/12).

Alle Ergebnisse aus Lamprechtshausen finden Sie hier.