Kein Super Grand Prix für Ludger Beerbaum und Mila

Im Vorfeld der „Playoffs“ der Global Champions Tour und League in Prag hatte Ludger Beerbaum auf die Frage, was er tun würde, wenn er den „Super Grand Prix“ gewinnt, geantwortet, das könne sein letzter großer Sieg sein, denn er trage sich mit dem Gedanken, die Reitstiefel in nicht allzu ferner Zukunft an den Nagel zu hängen. Die Chance heute Abend in Prag wird er verpassen.