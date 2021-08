Kommentar: Blut im Olympia-Parcours – muss das sein?

Der glänzende Olympiasieg der einzigartigen Kombination Ben Maher und Explosion wurde von Bildern überlagert, die Fragen aufwerfen. Muss ein Pferd nicht abgeklingelt werden, wenn ihm so viel Blut aus der Nase läuft, dass die Brust eingefärbt ist? Die Antwort: Nein! Zumindest nicht nach geltendem Reglement.

Olympia, das ist nicht nur Sport. Olympia ist auch Weltbühne. Jede Sportart, jenseits den im TV allgegenwärtigen Fußball, Formel Eins oder Tennis, nutzt Olympia, um auf sich aufmerksam zu machen. Deswegen sind die Bilder so wichtig, die aus den Stadien in alle Welt gesendet werden. Bilder von Tränen und Schweiß? Ja! Das ist Sport, das ist Olympia. Athleten, die vier Jahre, also eine Olympiade lang, auf dieses Ziel hingearbeitet haben, um sich im Wettkampf zu messen. Für viele ausnahmsweise einmal nicht im stillen Kämmerlein, bzw. Sportplätzchen oder Turnhalle, sondern vor der Weltöffentlichkeit.

Die Weltöffentlichkeit hat heute gesehen, wie dieser Sport mit Tieren so ist. Oben sitzt einer drauf, steuert gegen 1,60 Meter hohe Hindernisse und unten springt dann ein vierbeiniger Athlet ab, dem das Blut aus der Nase läuft. Am Ende ist der Zweibeiner oben drauf nicht ganz happy, weil er Bruchteile einer Sekunde zu langsam unterwegs war. Und der vierbeinige Athlet? Schnaubt und hustet kehlig, die Brust voller Blutspritzer. Kein Bild, das der Weltöffentlichkeit gefallen wird.

Dabei erkennt die Weltöffentlichkeit nicht einmal, dass dieses Pferd nicht nur mit neun Jahren zu den jüngsten Pferden auf den Olympischen Spielen in Tokio zählt, sondern sich auch noch an jedem Sprung förmlich zerreißt, um ja keine Stange zu berühren. Dass der, der im Sattel sitzt, einmal Olympiasieger war und ihm der Titel von 2004 wegen Medikation seines damaligen Pferdes aberkannt wurde, das weiß die Weltöffentlichkeit nicht. Sie sieht nur ein Pferd, einen Reiter, Hindernisse und Blut.

Spätestens jetzt fragt sich die Weltöffentlichkeit, warum da nicht eingeschritten wird. Ob das so richtig ist. Die Antwort ist einfach: Richtig mag es sich nicht anfühlen – aber regelkonform ist es. In den Statuten des Weltreiterverbandes FEI ist klar definiert: Blut an der Flanke eines Pferdes (das wird ja mit weißen Handschuhen getestet) führt zum Ausschluss, wenn es im Wirkungsbereich der Sporen anzufinden ist. Im Maul, und da wird interessanterweise zwischen Dressur und Springen unterschieden, muss erst einmal sichergestellt werden, dass blutiger Schaum tatsächlich von der Einwirkung des Gebisses über die Reiterhand herrührt. Hier ist es eine Ermessensfrage der Jury, ob weiter geritten werden darf, oder nicht.

Ist Blut in der Nase in Ordnung?

Die Frage von Nasenbluten ist klar definiert. Es führt nicht zum Ausschluss. Nasenbluten wohlgemerkt, kein Lungenbluten. Die Nasenbluten-Problematik hat die FEI in einem Statement noch einmal angeführt. Dort steht auch, dass der Wallach den Regeln folgend sofort tiermedizinisch begutachtet wurde und dann zur Beobachtung in die Tierklinik auf dem Gelände gebracht wurde.

Damit ist dem Reiter Cian O’Connor also nichts vorzuwerfen. Während des Parcours hat er wohl nicht bemerkt, dass seinem Pferd Kilkenny beträchtliche Mengen Blut aus den Nüstern kamen. Die Jury kann es nicht übersehen haben. Von den Presseplätzen im leeren Reitstadion war es ab ca. der Hälfte des Parcours gut zu sehen.

Außerdem war zu vernehmen, wie das Pferd mehrfach kehlig hustete. Man kann nur hoffen, dass die sensiblen Richtmikrofone der TV-Übertragung, die jede kleinste Berührung eines Pferdebeins mit einer Stange als polterndes Donnergrollen in die Welt tragen, dieses Geräusch nicht via Livestream um den Erdball gesendet haben. Schön war das Geräusch nicht. Wie auch? Wenn einem selbst ein Gefäß in der Nase platzt, wird man vermutlich auch Flüssigkeit im Nasenraum zu tun haben. Und Taschentücher waren gerade nicht zur Hand.

Dressur: Der Taschentuch-Test

In der Dressur muss laut internationalem Reglement, der Richter, der bei C sitzt, weiße Taschentücher und auch Einmal-Handschuhe dabei haben. Diese kommen zum Einsatz, wenn der Eindruck entsteht, der Schaum färbe sich rosa. Dann muss abgeklingelt werden. Der Richter wird dann mit dem Taschentuch den Schaum testen. Ist der Schaum verfärbt? Dann ist der Ausschluss besiegelt, egal welcher Grund zum rosa Schaum geführt hat. Hier wird also mit zweierlei Maß gemessen. Bei den Springreitern ist es ein Jury-Entscheid, bei der Dressur ein klares Aus. Wie nachvollziehbar das ist, kann sich jeder selbst überlegen.

O’Connor ist einer Diskussion darüber entkommen. In einem Video auf Instagram, sagt er, dass er zwar hätte weiterreiten können, aber zum Wohl des Pferdes verzichtet. Damit steht er dem irischen Team am Freitag nicht mehr zu Verfügung, Das täte ihm zwar leid, aber die Zukunft sei ihm wichtiger, so Cian O’Connor. Ob in dieser Zukunft dann die gleichen Regeln für alle gelten?