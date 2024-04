Kukuk und Meyer-Zimmermann gewinnen Große Preise in Oliva und Linz, Brinkop Zweite in Nancy

Prima Abschluss für die deutschen Springreiter bei den CSI3*-Veranstaltungen in Österreich, Spanien und Frankreich.

Bei der Mediterranean Equestrian Tour in Oliva Nova haben Christian Kukuk und Nice van’t Zorgvliet wieder in den Freiluftmodus gefunden. Die elfjährige Emerald-Tochter war die Hallensaison über super unterwegs gewesen. Letzte Woche war sie in Oliva in die grüne Saison gestartet, hatte aber einen Abwurf im Großen Preis. Das wussten die beiden heute zu verhindern. Mit zwei fehlerfreien Runden in der mit Abstand schnellsten Zeit von 36,57 Sekunden sprangen sie zum Sieg in dem 1,50 Meter-Grand Prix.

Rang zwei holten Irlands Trevor Breen und Highland President mit 39,04 Sekunden, gefolgt von Julio Arias Cueva für die Gastgeber im Sattel von Peanuts van Baublo (39,94).

Mehr aus Oliva Nova finden Sie hier.

Deutsche Doppelspitze in Linz

Über 1,55 Meter wurde der Große Preis in Linz, Österreich, ausgetragen. Die deutschen Springreiter(innen) waren super unterwegs! Ganz nach vorne sprangen Janne Friederike Meyer-Zimmermann und ihr Nationenpreispferd Messi van’t Ruytershof. Mit 40,61 Sekunden sicherten sie sich den Sieg vor einem weiteren deutschen Nationenpreis-Paar, Jörne Sprehe und Hot Easy. Die beiden kamen in 41,03 Sekunden ins Ziel.

Hinter dem Tschechen Ales Opartny mit Kapsones (41,21) rundete der vierte Platz von Helmut Schönstetter und dem neunjährigen Colestus-Sohn Campino den erfolgreichen Tag der Deutschen in Linz ab (41,45).

Zumal zuvor zwei andere deutsche Reiterinnen die Wertungsprüfung des European Youngsters Cup für sich entschieden hatten. Maximiliane Ruppert und ihr Chaman-Sohn Champ waren das einzige fehlerfreie Paar im Normalparcours des 1,45 Meter-Springens und siegten unangefochten. Mit einem Abwurf in 74,22 Sekunden folgte Maren Hoffmann mit DSP Cessy an zweiter Stelle vor den beiden österreichischen Paaren Hannah Eggerer/Montevideo und Thomas Himmelmayer/Di Caprio, die beiden ebenfalls einen Abwurf hatten, aber etwas langsamer waren.

Wer mehr Infos aus Linz möchte, wird hier fündig.

Nancy

Auch im französischen Nancy hingen die Latten im Großen Preis fünf Zentimeter höher als in Oliva. Am besten wurden Belgiens Gudrun Patteet und Chica V.V. Z damit fertig. Mit 0,2 Sekunden Vorsprung (0/37,05) ritt Patteet die erst neunjährige Comme il faut-Tochter zum Sieg. Es ist der erste Sieg auf diesem Niveau für das Paar.

Knapp geschlagen geben mussten sich mit fehlerfreien 37,25 Sekunden Kendra Claricia Brinkop und ihre belgische Ugano Sitte-Tochter Ma Belle, Rang zwei. Brinkop war die einzige Nicht-Belgierin unter den top vier. Ihr folgten Andres Vereecke auf Noyelle vd Begijnakke (0/38,33) und Olivier Philippaerts mit Miro (0/38,80).

Für Brinkop war es insgesamt ein gutes Wochenende. Schon zum Auftakt in Nacy hatte sie nichts anbrennen lassen und gestern war sie mit ihrem Neuzugang Dawa de Greenbay Z, der bislang von ihrer Stallkollegin Zoe Conter geritten worden war, Vierte in einem 1,45 Meter-Springen.

Weitere Ergebnisse aus Nancy gibt’s hier.