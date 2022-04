Lanaken: Harrie Smolders siegt mit Bingo du Parc und hat ein neues Spitzenpferd

Der niederländische Springreiter Harrie Smolders hätte in jüngster Zeit einen Sonderehrenpreis für den ewigen Zweiten bei Großen Ereignissen verdient gehabt. Aber heute in Lanaken hatte er die Nase vorn. Und platzierte sich zudem auf einem Pferd, das zuvor schon Großes mit anderen Reitern geleistet hat.

Highlight heute in Lanaken war das 1,50 Meter-Springen mit Stechen der Drei-Sterne-Tour. Das entschieden der Weltcup-Zweite Harrie Smolders und sein Olympiapferd, der Mylord Carthago-Sohn Bingo du Parc, ziemlich souverän mit fehlerfreien 42,60 Sekunden für sich. Zweiter wurde der Franzose Robinson Maupiler im Sattel des Oldenburger Chap-Sohnes Sir Charlie Chaplin (43,28), gefolgt von Argentiniens Ezequiel Andres Ferro Menendez mit der Cellestial-Tochter Celli (44,24).

Spannender war aber eigentlich Smolders‘ Siebter Platz im 1,45 Meter-Zeitspringen. Hier saß er nämlich auf einem für ihn neuen Pferd, dem nun 14-jährigen KWPN-Hengst Darry Lou, der einst mit Beezie Madden große Erfolge feierte. Nachdem das Paar unter anderem den Rolex Grand Prix von Spruce Meadows gewonnen hatte, wurde Darry Lou an die Evergate Stables verkauft, hinter denen sich Jennifer Gates verbirgt.

Gates ritt den Otangelo-Sohn zunächst selbst, übergab die Zügel aber schon bald ihrem Mann Nayel Nassar. Doch auch er konnte mit ihm nicht an die Erfolge Maddens anknüpfen. Nun sitzt also Smolders im Sattel, der Jennifer Gates auch trainiert. Gestern hatten die beiden einen Abwurf in einer 1,40 Meter-Prüfung. Heute blieben sie fehlerfrei.

Sieger war hier Belgiens Jos Verlooy auf Next Funky de Muze, gefolgt von Joe Whitaker (GBR) mit Icaterina und Megan Laseur (NED) im Sattel von It’s a Walk In The Park.