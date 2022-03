Laura Klaphake gewinnt in der mittleren Tour in Vejer de la Frontera

Auch in Vejer de la Frontera wird weiter „getourt“. Woche fünf der Sunshine Tour startete insbesondere für Laura Klaphake sehr erfreulich.

Laura Klaphake gewann heute nämlich das Hauptspringen der mittleren Tour im Sattel des 13-jährigen Oldenburgers Bantou Balou. Der Balou du Rouet-Sohn war mit seinen 59,82 Sekunden mit Abstand der schnellste, nicht nur unter den fehlerfreien, sondern unter allen Pferden in dem 1,45 Meter-Zeitspringen.

Zweiter wurde der Ire Dermott Lennon auf Fleur IV v. Darco in 60,70 Sekunden. Er war der einzige, der die dominierenden Reiterinnen aus Deutschland davon abhalten konnte, sich alle drei ersten Plätze sichern. Denn auf Rang drei reihte sich Kendra Claricia Brinkop mit der zehnjährigen Holsteiner Stute Etania VA v. Quintago ein (62,64), gefolgt von Katharina Offel und der Carambole-Tochter Elien (62,69).

Große Tour

Die große Tour über 1,50 Meter gegen die Uhr wurde allerdings von den Iren dominiert. Billy Twomey stellte erstmals die zwölfjährige, in den Niederlanden geborene Westfalen-Stute Frenchy vor. Die Cornet Obolensky-Tochter war bereits mit Niels Bruynseels hoch erfolgreich und ging zuletzt unter dem Syrer Ahmad Saber Hamcho. Platz zwei ging ebenfalls nach Irland, an Eoin Gallagher auf dem zehnjährigen Lux Z-Sohn Over Lux. Dritter wurde Pedro Veniss (BRA) im Sattel von Lord Pezi Junior.

Bestes deutsches Paar waren die DM-Dritte 2021, Katharina Offel, und ihr zehnjähriger Emerald-Sohn Hearst, die fehlerfrei auf Platz zehn sprangen. Ebenfalls null, aber nicht platziert waren Marcel Marschall und Cartoon und Jana Wargers mit Limbridge.

Bei Laura Klaphake und Concollon PS war eine Stange gefallen. Ebenfalls vier Fehler wurden es für Kendra Claricia Brinkop auf Narcos vd Smidshoeve, Maximilian Weishaupt auf Omerta Incipit und Jens Baackmann mit Nomanee. Christian Hess und Cero gaben auf.

Alle Ergebnisse finden Sie hier.