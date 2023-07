Le Mans: Irlands Pony-Springreiter holen EM-Titel, Deutschland auf Rang sechs

Die Junioren von der grünen Insel waren bei ihrer Europameisterschaft nicht zu schlagen, die Jungen Reiter ebenfalls nicht und nun ziehen die Pony-Springreiter heute in Le Mans nach. Irland dominiert die Nachwuchschampionate 2023 nach Belieben. Und Deutschland hat heute Rang sechs gepachtet.

Mit dem Idealergebnis von null Fehlern holte Irland überlegen Gold bei den Europameisterschaften der Pony-Springreiter in Le Mans. Kian Dore auf Sparkling Lackaghmore Joey, James Derwin mit Rincoola Babog, Paddy Reape auf Fernando sowie Abbie Oakey im Sattel von Boutade Ste Hermelle ließen keinen Zweifel an ihrer Überlegenheit aufkommen. Lediglich Abbie hatte einen Abwurf im zweiten Umlauf. Aber der war das Streichergebnis, nachdem die drei Jungs alle null waren. Sie hätten sich allerdings auch noch drei Abwürfe leisten können, bis ein Stechen über den Sieg hätte entscheiden müssen.

Aber den Gefallen taten sie der Konkurrenz nicht. An zweiter Stelle reihte sich Schweden mit zwölf Strafpunkten ein. Bronze ging mit 16 Fehlern an die Briten.

Für Deutschland wurden es 28 Strafpunkte und der sechste Platz – wie auch für die Nationenpreisreiter in Hickstead. Dabei fingen Carlotta Merschformann auf Black Pearl SH NRW und Leonie Pander mit Indimill A in beiden Runden gut an mit jeweils vier Fehlern und einer Nullrunde im Anschluss. Aber bei Franca Kröly und Karim van Orchid S fielen in beiden Umläufen je zwei Stangen. Und die mussten zählten, denn Leonie Assmann mit Hankifax H hatte einen rabenschwarzen Tag: 28 Fehler im ersten Umlauf, 26 im zweiten.

Einzelwertung

In der Einzelwertung gibt es aktuell sieben Paare, die mit ganz weißer Weste an der Spitze der Wertung stehen: die drei irischen Mannschaftsreiter Derwin, Dore und Reape, dann Robin Vermeir aus Belgien mit Kristal Sparkle van Begeveld, Elise Foucart (FRA) auf Espoir du Rond Pre und Elle Hammarström im Sattel von Ocean des As für Schweden.

Carrlotta Merschformann und Leonie Pander gehören zu sieben Reitern, die mit jeweils einem Abwurf in Lauerstellung liegen. Zwei Parcours gilt es noch zu absolvieren, ehe der Einzeleuropameister im Parcours gekrönt werden kann. Das Finale ist für Sonntagnachmittag vorgesehen.

Alle Ergebnisse von der Pony-EM in Le Mans finden Sie hier.