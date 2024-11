League of Nations 2025: St.Gallen raus, St.Tropez rein

Die League of Nations wurde in dieser Saison neu ins Leben gerufen. Nach dem Finale in Barcelona hat die FEI die Etappen für die nächste Saison 2025 bekannt gegeben.

Der Startschuss fällt in Abu Dhabi (VAE) Mitte Februar. Es folgen Stationen in Ocala/Florida im März, und in Rotterdam/NED im Juni. Im September gibt St. Tropez sein Debüt in der Longines League of Nation als Qualifikationsturnier. Das Finale findet erneut in Barcelona statt, vom 2. bis 5. Oktober.