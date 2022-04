Leipzig: Goldener Sattel an Emilia Löser

Der Wettbewerb um den Goldenen Sattel, eine Stil-Springprüfung Kl.M mit Pferdewechsel für Reiterinnen und Reiter U21 wird traditionell im Rahmen der „Partner Pferd“ in Leipzig ausgetragen. Vier vom Bundesjugendtrainer ausgewählte Reiterinnen oder Reiter nehmen daran teil.

Strahlende Siegerin in diesem Jahr ist Emma Löser (Niederneisen). Die 21-jährige Bereiterin aus dem Stall von Andreas Kreuzer setzte sich mit der Endnote 35,1 klar an die Spitze des in diesem Jahr rein weiblichen Quartetts. Dabei hatte es in der ersten Runde, die jede Reiterin mit ihrem eigenen Pferd bestreitet, noch gar nicht gut ausgesehen für Emma Löser. Beau Z, ihr elfjähriger Wallach leistete sich zwei Springfehler. „Ich habe ihn wohl nicht engagiert genug geritten“, analysiert sie ihren Ritt. „Eigentlich wollte ich ein anderes Pferd reiten, das ist aber vor einer Woche verkauft worden. Wir haben dann überlegt, dass Beau Z wohl auch ein gutes Pferd für diese anspruchsvolle Prüfung ist, und er hat seine Aufgabe ja auch mit allen drei Fremdreiterinnen gut gelöst“. Mit den Pferden ihrer Konkurrentinnen gelangen der Reiterin, die vor zweieinhalb Jahren als Praktikantin im Stall Kreuzer in Damme angefangen hat und mittlerweile dort als Bereiterin angestellt ist drei makellose Runden, die von den Richtern mit 9,0, also„sehr gut“ und besser benotet wurden. „Da merkt man, dass Emma täglich viele verschiedene Pferde reitet, sie hat schon richtig viel Routine“, kommentiert Markus Döring, neuer Co-Bundestrainer der Springreiter den Sieg der jungen Reiterin, die schon etliche internationale Platzierungen aufweisen kann, u.a. den Sieg mit dem Team im Nationenpreis-Finale U21.

Auf den zweiten Platz ritt mit Henrike Ostermann (34,9) die amtierende Deutsche Meisterin bei den Jungen Reitern. Auch sie zeigte die schwächste Leistung ausgerechnet mit ihrem eigenen Pferd, Poldi´s Pleasure war noch nicht so recht bei der Sache, zwei Stangen fielen. Die 20jährige aus Löningen steigerte sich danach von Runde zu Runde und stellte vor allem Centenario, das Pferd der Drittplatzierten Anna Jurisch „auf höchstem Niveau, 9,5“! wie Richter Stefan Hellweg lobte, vor. Anna Jurisch hat ebenfalls schon internationale Erfolge aufzuweisen, sie gehörte zum Silberteam der Junioren bei der Europameisterschaft 2019 und gewann 2020 Bronze bei den Deutschen Jugendmeisterschaften. Dem Richterteam in Leipzig, bestehend aus Bundestrainer Otto Becker, Nationenpreisreiter Marco Kutscher und Richter Stefan Hellweg gefiel vor allem, dass Anna Jurisch den „großen Galopp ihres Schimmels so gut geregelt bekommt“. 32,0 standen als Endnote im Protokoll der Zwanzigjährigen.

Publikumsliebling Emma Bachl

Emma Bachl aus Postmünster ist erst 14 Jahre alt, hat dementsprechend weniger Erfahrung als ihre deutlich älteren Konkurrentinnen. Sie schloss die Prüfung mit der Endnote 29,5 auf dem vierten Platz ab, bekam aber nicht nur den meisten Applaus der Zuschauer, sondern noch ein dickes Lob vom Richterteam mit auf den Weg. Und ihr Schimmel Classic White war das beste Pferd, machte unter allen vier Reiterinnen einen tollen Job. Emma ist amtierende Deutsche Meisterin bei den Children.

Springreiterlegende Hans Günter Winkler hat den Wettkampf um den Goldenen Sattel für die Reiterinnen und Reiter U21 ins Leben gerufen, noch heute wird sie in Memoriam Hans Günter Winkler ausgetragen. Hier geht es nicht nur um Fehler und Zeit, ein möglichst korrekter Sitz, effiziente Einwirkung und ein harmonisches Gesamtbild fließen in die Wertung ein. Diese Vorgaben erwartungsgemäß zu erfüllen hängt natürlich auch in hohem Maße von der Qualität der Pferde ab, und die war in diesem Jahr besonders hoch. Fünf Minuten Einfühlungszeit für das fremde Pferd hat jede Reiterin zur Verfügung, dann darf sie drei Probesprünge absolvieren. Das macht die Aufgabe recht anspruchsvoll, aber auch reizvoll. Die neue Trägerin des Goldenen Sattels Emma Löser brachte es auf den Punkt: “Das hat ganz viel Spaß gemacht! Ich würde gern öfter solche Prüfungen reiten!“

Die Ergebnisse vom Goldenen Sattel finden Sie hier.