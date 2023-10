Letzte Chance aufs Olympiaticket: USA und Kanada benennen Teams für die Pan-Amerikanischen Spiele der Springreiter

Die Silbermedaillengewinner von Tokio haben noch eine einzige Chance auf ein Ticket für Paris: Sie müssen bei den Pan-Amerikanischen Spielen eine Medaille holen. Der US-Reiterverband hat nun bekannt gegeben, welche Paare in Santiago de Chile die Olympiaqualifikation sichern sollen. Und auch Kanada hat sein Team benannt, das die Chance auf eine Teilnahme unter der olympischen Flamme sichern soll.

Die Pan-Amerikanischen Spiele vom 26. bis 29. Oktober in Santiago de Chile sind das letzte Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele in Paris. Drei Plätze stehen noch zur Verfügung. Sie gehen an die bestplatzierten Teams, so sie noch nicht qualifiziert sind. Brasilien kann sich zurücklehnen. Die einzige Bürde, die das Team mit nach Santiago nimmt, ist die des Titelverteidigers. Die Olympiaqualifikation hat die Equipe um Philippe Guerdat schon beim Nationenpreis-Finale in Barcelona geholt.

Zu den Medaillenfavoriten der Pan-Amerikanischen Spiele dürften neben Brasilien die USA (Bronze 2019 in Lima), Kanada und Mexiko (Silber 2019 in Lima) zählen. Alle drei sind noch nicht qualifiziert für Paris. Eine Nichtteilnahme wäre besonders für die USA bitter, die seit 2004 nur einmal nicht in den olympischen Medaillenrängen waren.

Um zumindest die Chance zu wahren, dass die US-Springreiter auch 2024 in Paris um eine Medaille reiten, schickt der US-Verband nun folgende Equipe nach Santiago de Chile:

Als Reservisten fahren Lillie Keenan und Argan de Beliard mit nach Chile.

Equipechef ist wie stets Robert Ridland.

Kanada

Auch Kanada hat sein Team für Santiago de Chile bekannt gegeben. Es reiten:

Mario Deslauriers auf Emerson

Tiffany Foster mit Figor

Amy Millar mit Truman (den der als FEI-Pfleger des Jahres nominierte Dan Ingratta betreut)

Beth Underhill mit Nikka vd Bisschop

Als Reservisten wurden Erynn Ballard und Gakhir benannt.

Ian Millar, Amy Millars Vater und eine Legende des Sports, begleitet Kanada als Equipechef.