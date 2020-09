Lier: Richard Vogel auf der Überholspur

Kaum ein Name taucht momentan so häufig ganz vorne in den Ergebnislisten auf, wie der von Springreiter Richard Vogel. Nun hat der 23-Jährige heute auch noch den Großen Preis von Lier gewonnen.

59 Paare ware heute im Großen Preis beim CSI3* Lier am Start. Auch Richard Vogel, der gerade erst in die Young Riders Academy aufgenommen wurde, hatte die Reise nach Belgien angetreten. Und die hat sich definitiv gelohnt! Schon am Donnerstag hatte er auf Floyo VDL das wichtigste Springen des Tages gewinnen können. Heute entschied das Paar auch den Großen Preis über 1,50 Meter für sich und durfte damit rund 12.000 Euro Preisgeld mit nach Hause nehmen.

Von den 14 Reiter-Pferd-Paaren, die sich für das Stechen qualifiziert hatten, blieben neun auch in der zweiten Runde fehlerfrei. Allerdings war niemand auch nur annähernd so schnell wie Richard Vogel und sein zehnjähriger KWPN Wallach Floyo! Nach 34,85 Sekunden stoppe die Uhr für die beiden. Damit hatten die Britin Holly Smith und Denver das Nachsehen (0/36,42). Unter brasilianischer Flagge ging der Reiter auf Rang drei an den Start: Berndardo Cardoso de Resende Alves und El Torreo de Muze blieben strafpunktfrei in 36,78 Sekunden.

Mit Philipp Weishaupt und Asathir hatte es auch ein weiteres deutsches Paar ins Stechen geschafft. Die beiden landeten nach einem Abwurf auf dem zehnten Rang. Dank dem schnellsten Vier-Fehler-Ritt konnten sich Philipp Schulze Topphoff und Concordess zudem noch als 15. platzieren.

