Lillestrøm: Peder Fredricsons All In siegt wieder, Wiedersehen mit Delatio

Nach acht Wochen Turnierpause meldete Europameister All In sich beim Norwegischen Pferdefestival in Lillebrør siegreich zurück im Sport und bescherte seinem Reiter den zweiten CSI3* Grand Prix innerhalb von sieben Tagen.

Der Schwede Peder Fredricson reitet derzeit in außergewöhnlicher Form, egal mit welchem Pferd. Am vergangenen Wochenende siegte er in Neumünster mit seinem WM-Pferd Christian K. Jetzt hat sein Olympia-Zweiter und Europameister All In seine Winterpause beendet.

Das letzte Turnier des belgischen Kashmir van Schuttershof-Sohnes war die Weltcup-Etappe in London, wo er Sechster im Wertungsspringen war. Danach hatte er einige Wochen Ruhe. Jetzt in Lillestrøm sicherte er sich mit der schnellsten Runde aller neun Teilnehmer des Stechens (37,11 Sekunden) den Großen Preis über 1,50 Meter.

Zweiter wurde ein Vertreter der Gastgeber, Johan-Sebastian Gulliksen auf dem KWPN-Wallach Arakorn v. Cantos (0/37,24), gefolgt von Irlands Shane Carey mit Fecybelle v. Carambole (0/38,11).

Dahinter konnten sich zwei deutsche Reiter behaupten: Christian Ahlmann wurde Vierter auf der elfjährigen Hannoveraner Stute Ciao Conni ST v. Contendro-For Pleasure (0/38,21). Janne-Friederike Meyer reihte sich mit ihrem ebenfalls hannoversch gezogenen zehnjährigen Minimax v. Cornado an fünfter Stelle ein.

Dressur – Derbysieger unter malaiischer Flagge

2017 war der Hannoveraner Hengst Delatio v. De Niro bestes Pferd im Finale mit Pferdewechsel beim Deutschen Dressur-Derby in Hamburg. Vorgestellt worden war er damals von Bianca Kasselmann. Kurze Zeit später übernahm der Kasselmann-Bereiter und -Trainer Emile Faurie die Zügel des Hengstes und qualifizierte sich auf ihm für das Weltcup-Finale 2018, an dem er aber nicht teilnahm, weil Delatio sich verletzt hatte.

Ende vergangenen Jahres wechselte Delatio dann in den Stall von Patrik Kittel, mit dem er sich bei den Weltcup-Stationen von Lyon und Salzburg platzieren konnte. Vor vier Wochen gab Kittel dann bekannt, dass Delatio verkauft sei und nach Dänemark wechsle. Er steht nun im Stall von Dennis Fisker und geritten wird er von dessen malaiischen Schüler Mohd Qabil Ambak Dato Mahamad Fathil. Der stellte Delatio nun in Lillestrøm erstmals auf dem Turnier vor. Im Grand Prix gab es 69,826 Prozent, in der Kür 65,3 Prozent. In der nur mit drei Paaren besetzten Prüfung reichte das für Rang zwei.

Der Sieg ging jeweils an die Dänin Mai Tofte Olesen auf dem dänischen Warmblüter Rustique v. Heslegårds Rubin mit 68,239 bzw. 70,665 Prozent.