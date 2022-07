Luciana Diniz beendet ihre Turnierpause und reitet künftig für Brasilien

Ein Kapitel hat Springreiterin Luciana Diniz vor wenigen Tagen in der Aachener Soers abgeschlossen, als ihr langjähriges Erfolgspferd Fit For Fun offiziell verabschiedet wurde. Nun beginnt sie ein ganz neues.

16 Jahre lang saß Luciana Diniz (51) für Portugal im Sattel, die Heimat ihrer Großeltern. Unzählige Erfolge hat sie unter portugiesischer Flagge geholt, nahm an drei Olympischen Spielen teil. Die letzten waren die in Tokio mit Vertigo du Desert, die sie als Zehnte der Einzelwertung beendeten. Anschließend ritt sie mit Conchento PS die Europameisterschaften in Riesenbeck und startete Lighthouse Girl beim CHIO Aachen. Danach nahm sie sich eine sportliche Auszeit.

Nun kehrt sie zurück, und zwar unter brasilianischer Flagge. Auch für Brasilien war Luciana Diniz schon bei Olympia am Start, 2004 in Athen. Nun kehrt sie also zurück zu ihren eigenen Wurzeln. Denn auch wenn sie schon lange in Deutschland lebt, ist Diniz in Brasilien geboren und aufgewachsen.

Diniz‘ bestes Pferd, der 13-jährige französische Mylord Carthago-Sohn Vertigo du Desert, war während ihrer Sportpause von der Französin Alice Decroix Trehoust geritten worden. Die beiden kannten sich bereits, denn Alice Decroix hatte den Schimmel auch unter dem Sattel, bevor er zu Luciana ging.

EM-Pferd Conchento PS, ein elfjähriger OS-Wallach v. Conthargos, wechselte im November 2021 den Besitzer und ging unter seinem neuen Eigentümer Rodrigo Mesquita Marinho (BRA) in kleineren Prüfungen im Frühjahr in Vejer de la Frontera und im Juni in Gorla Minore. Die zwölfjährige Westfalen-Stute Lighthouse Girl v. Light On war nach Aachen zu Philipp Weishaupt gegangen, der mit ihr beim Global Champions Tour-Turnier in Prag und daheim bei einem CSI2* in Riesenbeck im Einsatz war, allerdings beide Male ohne nennenswerten Erfolg.