Marcus Ehning siegreich beim Heimturnier in Borken, Funky Fred in Rente

Der Reit- und Fahrverein Borken konnte sein Vereinsturnier in diesem Jahr wegen Bauarbeiten nicht auf der eigenen Anlage ausrichten. Vereinsmitglied Marcus Ehning sprang ein und stellte seine Anlage für das Turnier zur Verfügung. Er schnappte sich nicht nur zwei Siege, sondern nutzte vor heimischer Kulisse auch den Moment, um sein langjähriges Erfolgspferd Funky Fred in den Ruhestand zu verabschieden.

Die Schimmelstute Flower Girl v. Hickstead-Catoki war es, die mit Marcus Ehning im Sattel zum Sieg des wichtigsten Springens am Sonntag galoppierte. In dem S**-Springen mit Stechen setzten sie sich mit der Zeit von 35,61 Sekunden an die Spitze. Auf den Plätzen zwei und drei folgten der Nachwuchs-Springreiter Harry Allen aus Irland mit Edison de Hus sowie Laura Klaphake mit Davenport VDL, die erst kürzlich ihr Comeback im Springparcours in Bremen feierte.

Auf die Prüfung folgte ein Punktespringen der Klasse S*, das Marcus Ehning erneut dominierte. Mit seinem 18-jährigen westfälischen Hengst Funky Fred, der ja von Ehnings einstigem Erfolgspferd For Pleasure abstammt, schnappte er sich den Sieg dank voller Punktzahl und der Zeit von 47,88 Sekunden. Platz zwei ging mit Lorenzo Argentano an Italien mit einem französischen Pferd, Edwin de la Chee. Und auf Rang drei hieß es nochmal Marcus Ehning, hier mit A la Carte.

Funky Fred in Rente

Seinen Sieg und die Kulisse nutzte Ehning, um Funky Fred offiziell aus dem Sport zu verabschieden. Wie spring-reiter.de zuerst berichtete, seien 18 Jahre für Ehning sowas wie eine magische Grenze für Springpferde. In diesem Alter nehme der Pferdemann seine Sportpartner gerne aus dem aktiven Geschehen heraus. Der Sieg im Punkte-S* bot dafür nun den idealen Anlass.

Mit Funky Fred war Marcus Ehning in den letzten Jahren in den schwersten Parcours der Welt erfolgreich. Der westfälische Hengst kam 2005 bei Familie Ehning als Fohlen der Panama zur Welt. Panama war das Pferd, mit dem die Brüder Johannes und Marcus Ehning seinerzeit Medaillen in den Nachwuchschampionaten erritten und den Einstieg in den großen Sport schafften. Funky Fred sammelte unter Marcus Ehning Siege und Platzierungen in den Großen Preisen von Wiesbaden, Wien, Doha und vielen Orten mehr auf Fünf-Sterne-Niveau. Mehrmals vertrat das Paar erfolgreich die deutschen Farben in Nationenpreisen wie zum Beispiel beim Sieg der deutschen Equipe in Sopot 2021.

