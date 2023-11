Marcus Ehning und Coolio gewinnen Weltcup-Springen in Madrid

Toller Erfolg für Marcus Ehning bei der Weltcup-Etappe in Madrid! Er konnte dort den ersten richtig großen Sieg mit Neuzugang Coolio verbuchen.

Erst seit wenigen Monaten sind Marcus Ehnung und der Holsteiner Wallach Coolio ein Team. Zuvor war der Casalito-Sohn bereits mit Marcel Marschall hoch erfolgreich, gehörte mit ihm unter anderem zum Nationenpreisteam in St. Gallen und nahm am CHIO Aachen teil. In Verona vor zwei Wochen verbuchte Coolio seine erste Fünf-Sterne-Platzierung mit seinem neuen Reiter. Kein Zufall, sondern ein Zeichen dafür, dass sie nun zueinander gefunden haben, wie sie heute in Madrid demonstrierten.

Zehn Paare hatten das Stechen erreicht. Marcus Ehning und Coolio waren siebtes Paar. Mit fehlerfreien 42,13 Sekunden gingen sie in Führung. Aber nach ihnen kamen noch der Weltranglistenerste Henrik von Eckermann, der mit der zehnjährigen Calizi allerdings auch noch ein recht unerfahrenes Pferd unter dem Sattel hatte, und Stuttgart-Sieger Kevin Staut, heute im Sattel von Visconti du Telman.

Henrik von Eckermann und seine DSP-Stute v. Cellestial waren mehr als schneller als Ehning und Coolio. Bei 41,02 Sekunden stoppte die Uhr. Aber der Preis war ein Abwurf, am Ende Rang fünf. Für Kevin Staut und seine Toulon-Tochter Visconti du Telman endete die Reise im Stechen vorzeitig, weil sie versehentlich den falschen Sprung im Stechen genommen hatten. Blieb nur noch ein Paar, die Spanierin Teresa Blazquez-Abascal im Sattel von Nasa de Toxandria. Doch mit acht Fehlern waren sie keine Gefahr für Ehning und Coolio.

So holte der Wallach seinen ersten Sieg im zweiten Weltcup-Springen mit Ehning. Der dritte Triumph in Madrid für Deutschlands Stilist, der in typischer Ehning-Art mit Augenzwinkern feststellte: „Hier das dritte Mal zu gewinnen, bedeutet, dass ich alt werde. Aber ich bin immer noch da!“ Und nun mit einem neuen Pferd: „Ich war heute sehr zufrieden mit ihm und bin wirklich froh, neben Stargold auch ihn reiten zu können.“ Was einordnet, welchen Stellenwert er Coolio in seinem Stall zuschreibt.

Heute ließen die beiden Ben Maher und den neunjährigen Selle Français-Wallach Enjeu de Grisien hinter sich, auch dies ein Toulon-Sohn (0/42,38). An dritter Stelle reihte sich mit Mariano Martinez Bastida auf Belano vd Wijnhoeve Z ein Vertreter der Gastgeber ein (0/43,06). Das vierte fehlerfreie Paar kam aus Frankreich: Jeanne Sadran mit Dexter de Kerglenn (45,11).

Alle Ergebnisse des Weltcup-Springens in Madrid finden Sie hier.