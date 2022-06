Martin Fuchs ist wieder die Nummer eins auf der Weltrangliste der Springreiter

Nach zweieinhalb Jahren ist der Schweizer Springreiter Martin Fuchs zurück an der Spitze der Weltrangliste.

Die aktualisierte Weltrangliste der Springreiter ist da und hat einen neuen Spitzenreiter: Martin Fuchs. Wenig verwunderlich bei all den Siegen, die der neue Weltcup-Champion in den vergangenen Wochen eingeheimst hat. Zuletzt ja wieder in St. Gallen, wo er mit zwei Nullrunden im Nationenpreis für den Sieg seiner Mannschaft sorgte und zudem noch den Großen Preis gewann.

Martin Fuchs sagt: „Die Nummer eins der Weltrangliste zu sein, ist etwas ganz Besonderes und ein großer Erfolg für mich, denn darin spiegelt sich die Leistung eines ganzen Jahres wieder und nicht bloß die eines Turniers. Es ist ein großartiges Gefühl und sehr befriedigend für das gesamte Team um mich herum.“

Im Januar 2020 hatte Martin Fuchs zum ersten Mal die Spitze der Weltrangliste erobert. Damals war der 29-Jährige gerade Europameister der Springreiter geworden. 2021 holte er den EM-Titel mit der Mannschaft. Im Dezember gewann er den Rolex Grand Prix in Genf, diesen April das Weltcup-Finale in Leipzig.

Aber nicht nur an der Spitze der Top Ten hat sich etwas getan, auch dahinter. Peder Fredricson (SWE), der ja bislang der Spitzenreiter war, viel auf Rang drei zurück. An zweiter Stelle liegt nun Henrik von Eckermann (SWE), der vorherige Dritte.

Olympiasieger Ben Maher (GBR) konnte Rang vier verteidigen. Auch der Ire Conor Swail rangiert nach wie vor an fünfter Stelle. Auf den Plätzen sechs und sieben wurde getauscht, so dass Harrie Smolders (NED) nun Sechster und Marlon Zanotelli (BRA) Siebter ist.

Kent Farrington (USA) rutschte von Rang sieben auf Platz acht. Dahinter konnte sich Daniel Deußer um einen Platz verbessern und ist nun Neunter. Das Schlusslicht der Top Ten bildet Frankreichs Kevin Staut.

Weitere Deutsche unter den Top 50

20. (vorher 25.) Christian Ahlmann

28. (26.) Marcus Ehning

30. (52.) André Thieme

31. (18. ) David Will

41. (48.) Christian Kukuk

