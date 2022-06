McLain Ward sorgt für USA-Sieg im Preis von Europa in Aachen

Der Preis von Europa geht beim CHIO Aachen 2022 in die USA: McLain Ward siegt mit Contagious vor dem Schweizer Martin Fuchs und dem Iren Connor Swail.

Der US-Amerikaner McLain Ward hat mit seinem Olympiapferd Contagious den Preis von Europa beim CHIO Aachen gewonnen. Sieben Hundertstelsekunden, 41,41 waren es präzise, trennten ihn in der entscheidenden zweiten Runde vom Zweitplatzierten, dem Schweizer Martin Fuchs und Conner Jei (41,48). Sieben Hunderstel, die immerhin einen Unterschied von 10.000 Euro Preisgeld ausmachten. 50.000 zahlte Sponsor Turkish Airlines an den Sieger. Dritter wurde der Iere Connor Swail mit Count in. Swail ist das erste Mal in Aachen am Start und hatte nachmittags bereits ein Springen in der Soers gewinnen können.

Der Preis von Europa, der erste Klassiker unter den schweren Springen im Programm in der Aachener Soers, wurde unter Flutlicht entschieden. Noch bei Tageslicht konnte man einen ersten Umlauf erleben, der nicht gerade die Spreu vom Weizen trennen konnte: Nicht weniger als 27 Paare blieben im ersten Umlauf ohne Abwurf in der Zeit. Mit nur einem Zeitfehler verpasste das deutsche Meisterpaar, Mario Stevens und Starissa, den Einzug in den zweiten Umlauf.

14 in Runde zwei, davon sieben Nuller im Preis von Europa

Doch auch diejenigen, die in der Zeit geblieben waren, waren nicht automatisch eine Runde weiter. Die 14 schnellsten Nullfehlerritte waren für den zweiten Umlauf qualifiziert. Am schnellsten im A-Parcours war Daniel Deußer mit Bingo Ste Hermelle, für viele ein klarer Favorit auf den Sieg im Preis von Europa 2022.

Deußer war neben Tobias Meyer mit Greatest Boy, mit zwei Abwürfen Zwöälfter, der einzige deutsche Starter im zweiten Umlauf. Am Ende war Deußer als letzter Starter der schnellste aller Reiter im Stechen, 41,10 Sekunden, musste aber einen Abwurf seines Selle Français Hengstes in Kauf nehmen.

Das Siegerpferd Contagious wird nicht im Großen Preis am Sonntag gehen. McLain Ward will ihn in Hinblick auf den Einsatz im Team bei den Weltmeisterschaften in Herning schonen. Er habe aber noch zwei andere gute Pferde dabei, sagt er in Richtung der Konkurrenz. Der DSP-Wallach Contagious v. Contagio sei ein besonderes Pferd. Seine französische Pflegerin würde ihn aufgrund seiner Schreckhaftighkeit „das Hühnchen“ nennen und auch auf dem Abreiteplatz sei er recht heiß und nicht immer ganz einfach mit anderen Pferden. „Aber im Parcours sieht er den ersten Sprung, wirft sein Herz hinüber und dann geht’s ab.“

Der Sieger sagt, dass er seit 27 Jahren auf die Tafel der Sieger geschaut hat, unter anderem dort William, „Billy“ Steinkraus‘ Namen habe stehen sehen. Nun endlich sei er als Sieger aus der großen Traditionsprüfung „Preis von Europa“ hervorgegangen.

„Bester Stechreiter der Welt“

Der Zweitplatzierte, Martin Fuchs, sieht es ganz pragmatisch: „Ich sage immer, McLain ist der beste Stechreiter der Welt, das hat er heute wieder einmal bewiesen. Bei meinem Ritt verlief alles nach Plan, ich hätte nichts besser machen können“, so der Mannschaftseuropameister. Der Ire Connor Swail, der die meiste Zeit des Jahres in den USA verbringt, war vergangene Woche noch beim CSI5* im kanadischen Spruce Meadows am Start. Aber für Aachen hat er sich gerne in den Flieger gesetzt. Mit seinem Hannoveraner Count Grannus-Sohn ritt er sicher auf Platz drei. Vierter wurde die Französin Megane Moissonnier mit Bracadabra. Ihr folgte knapp der Österreicher Max Kühner mit Elektric Blue.

Fehlerfrei in Runde eins aber nicht schnell genug, um in die Entscheidung einzugreifen waren Ludger Beerbaum mit Mila und Macimilian Weishaupt mit Omerta Incipit.

Die Ergebnisse finden Sie hier.