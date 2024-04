Mexiko: Nicola Philippaerts überlegen, schwarzer Tag für die Deutschen im Global Tour-Grand Prix

Das Global Champions Tour-Springen von Mexiko City erwies sich als Herausforderung, für die man „eine Löwin im Parcours“ brauchte. Nicola Philippaerts hatte aufs richtige Pferd gesetzt.

Am Ende erreichten fünf Paare das Stechen des Global Champions Tour-Springens von Mexiko City, darunter gleich zwei Vertreter der Gastgeber. Ein zweites Mal fehlerfrei blieben allerdings nur zwei Paare, eines aus Belgien, eines aus Brasilien. Das belgische Paar, das waren Nicola Philippaerts und seine zwölfjährige Levisto Z-Tochter Luna van’t Ruytershof. Die beiden nahmen ihrer direkten Konkurrenz aus Brasilien satte 3,5 Sekunden ab. Keine Chance für Luiz Felipe Cortizo Gonçalves de Azevedo Filho mit der zehnjährigen Sierra du Piedroux Z, das zu toppen.

Damit hat sich Nicola Philippaerts die Eintrittskarte für den „Super Grand Prix“, den Großen Preis der Champions am Ende der Saison in Prag, gesichert. „Eine große Ehre“, wie er sagte. Vor allem aber war er begeistert von seinem Pferd: „Sie hat ein Herz aus Gold. Sie ist eine richtige Löwin, wenn sie in den Parcours kommt.“

Das kommt im Falle von Luna übrigens nicht von Ungefähr. Die Zangersheider Stute ist das Ergebnis planvoller Zucht, eine Enkelin der Diamanthina van’t Ruytershof, die ihrerseits u.a. Vollschwester zu Harrie Smolders Superstar Emerald van’t Ruytershof und Halbschwester zum ebenfalls 1,60 erfolgreichen Vererber Nixon van’t Meulenhof ist. Diamanthina brachte wiederum beispielsweise Le Blue Diamond van’t Ruytershof, das Erfolgspferd von Nicolas Zwillingsbruder Olivier. Luna selbst ist über ihre For Pleasure-Mutter Inathina van’t Ruytershof eine Halbschwester zu Janne Friederike Meyer-Zimmermanns derzeit bestem Pferd Messi van’t Ruytershof.

Spanischer Senior

Dritter hinter Luiz de Azevedo wurde der derzeit Führende des Rankings nach drei Etappen, Spaniens Eduardo Alvarez Aznar. Und wieder war es sein 19-jähriger Routinier Rokfeller de Pleville Bois Margot, der ihn zum Erfolg trug. Einen Abwurf hatten die beiden. Ihre Führung der Gesamtwertung konnten sie dennoch weiter ausbauen. Kein Wunder – drei Global Tour-Grand Prix, drei Top fünf-Platzierungen für den französischen L’arc de Triomphe-Sohn.

Die beiden Vertreter der Gastgeber im Stechen waren Carlos Hank Guerreiro auf Porthos Maestro WH Z v. Picasso Z, dem dritten Zangersheider in den Top fünf (8/42,61), sowie José Alberto Martinez Vazquez auf dem Holsteiner Quinley v. Quintero (12/45,55).

RT-Tag für die Deutschen

Weniger gut lief es diesmal für die deutschen Springreiter. Nachdem Richard Vogel sich am Freitag ja das wichtigste Springen des Tages hatte sichern können und tags zuvor Zweiter der Einzelwertung von Runde zwei der Global Champions League war, gaben er und Cepano Baloubet gestern auf. Sie waren nicht allein. Auch Katrin Eckermann mit Cala Mandia und Philipp Schulze Topphoff mit Carla zogen es vor, den Parcours vorzeitig zu beenden. Die gleiche Entscheidung trafen die Olympiasiegerinnen Malin Baryard-Johnsson und Indiana sowie der Mexikaner Fernando Martinez Sommer mit Cor Bakker.

Alle Ergebnisse des Großen Preises von Mexiko Stadt finden Sie hier.