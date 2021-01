Michael Jung gewinnt das Championat von Salzburg

Das Championat für den Champion – der dreifache Vielseitigkeitsolympiasieger Michael Jung hat heute in Salzburg einmal mehr demonstriert, dass er auch die Großen des Springsports hinter sich lassen.

Christian Ahlmann (Take A Chance On Me Z), Simon Delestre (Ryan), Marc Houtzager (Dante) – es waren große Namen, die sich fürs Stechen des Championats von Salzburg über 1,55 Meter qualifiziert hatten.

Aber wenn Michael Jung und seine 13-jährige Westfalen-Stute Chelsea v. Check In erst einmal loslegen und keine Stange fällt, sind sie schwer zu schlagen. So auch heute: fehlerfrei in 42,04 Sekunden, da konnten die restlichen zwölf Paare nicht annähernd dran rütteln.

Ein überglücklicher Jung: „Ich freue mich riesig und möchte mich sowohl bei der Familie Fischer für dieses tolle Pferd bedanken als auch bei meinem ganzen Team für den Einsatz. Fischerchelsea ist super drauf derzeit, gestern hatte sie leider einen blöden Fehler, aber heute hat alles geklappt und ich weiss, dass sie im Stechen immer schnell ist.“

Am dichtesten dran waren noch der Brite Samuel Hutton und sein belgischer Cardento-Sohn Kirlo van de Bosrand: 42,67 Sekunden. Dritter wurde Felix Haßmann auch Chaccinus, der damit seine vierte Top drei-Platzierung an diesem Wochenende holte (42,72).

Insgesamt sieben Paare waren ein zweites Mal fehlerfrei durch den Parcours gekommen. Dazu zählten auch der Deutsche Meister Philipp Weishaupt und seine Diamant de Semilly-Tochter Asathir, die schlussendlich Siebte wurden.

Christian Ahlmann und sein Taloubet Z-Sohn hatten einen Abwurf, Rang neun. Ebenso erging es Elisabeth Meyer und Monodie H, die auf dem elften Platz landeten.

Die anderen beiden oben erwähnten prominenten Reiter im Stechen wurden Vierter (Marc Houtzager, NED) und Sechster (Simon Delestre, FRA).

Niederländischer Sieg, dreimal Top drei

In dem anderen Springen der Vier-Sterne-Tour am Vormittag gab es einen niederländischen Sieg durch Kim Emmen und Warrior of Glory, der exakt fünf hundertstel Sekunden schneller war über den 1,50 Meter-Parcours als Emanuele Gaudianos (ITA) Epleaser-Sohn Kingston van het Eikenhof.

Über den dritten Rang konnte sich Marcus Ehning auf seinem Nachwuchspferd Stargold freuen. Mit Christian Ahlmann im Sattel des neunjährigen Holsteiners Calvino und Marco Kutscher auf der ebenfalls in Holstein eingetragenen Donna v. Catoki landeten noch zwei weitere deutsche Reiter als Fünfte bzw. Siebte unter den Top Ten.

Felix Haßmann und Balance waren mal wieder die Schnellsten, hatten heute aber einen Abwurf. Damit waren sie noch 14., und damit auch noch im Geld. Einen raus aus der Platzierung waren hingegen direkt dahinter Hans-Dieter Dreher und Cachacco Blue.

Alle Ergebnisse finden Sie hier.