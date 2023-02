Michael Jung gewinnt Großen Preis beim CSI4* Zangersheide International

Das Gestüt Zangersheide hatte am Wochenende zu einem CSI4* in den Sentower Park in Opglabbeek eingeladen. König und Königin des Wochenendes: Michael Jung und Chelsea – und das nicht nur, weil sie den Großen Preis gewonnen haben.

Am Freitag fand um 13 Uhr die zweite Qualifikation für den Großen Preis statt. Michael Jungs Chelsea demonstrierte zum ersten Mal an diesem Wochenende, dass sie in bester Form von Horb nach Opglabbeek gereist ist. In fehlerfreien 60,11 Sekunden ließ die mittlerweile 15-jährige Check In-Tochter das französisch-belgische Duo Julien Anquetin mit dem 17-jährigen Gravity of Greenhill v. Nabab de Reve hinter sich (60,79). Dritter wurde mit Frederic Vernaet ein Belgier. Er saß im Sattel der Zangersheider Stute Born To Win Ap Z, der allerdings 3,04 Sekunden fehlten, um ihrem Namen gerecht zu werden.

Großer Preis

Dann der Große Preis. Mit einer kontrollierten, gut eingeteilten Runde hatten Michael Jung und Chelsea sich fürs Stechen empfohlen – wie auch noch acht weitere Paare, darunter Reiter wie Pieter Devos, Max Kühner, Marlon Zanotelli.

Im Stechen selbst drehte letzterer denn auch die schnellste Runde. Seine zehnjährige Cardento-Tochter sauste in 35,69 Sekunden durch den Parcours, nur 0,1 Sekunden schneller als Max Kühner und Up Too Jacco Blue. Allerdings hatten beide Paare je einen Abwurf, das reichte dann für Platz sechs und sieben.

Michael Jungs Chelsea drehte in 36,72 Sekunden die schnellste fehlerfreie Runde und sprang damit den ersten Sieg in einem Großen Preis seit Mannheim 2021.

Zweite (37,60) wurde die Schweizerin Barbara Schnieper mit dem KWPN-Wallach Escoffier v. Lord Z. Die beiden waren ebenfalls in der Qualifikation am Freitag schon gut unterwegs gewesen, platzierten sich hier auf Rang vier.

Die beiden weiteren Doppelnuller kamen aus Belgien: Thiebeau Spits auf dem BWP-Hengst King van Essene, einem 13-jährigen Calid0-Sohn (38,17), und Annelies Vorsselmans im Sattel eines weiteren BWP-Hengstes: Kurly v/d Gorten v. Thunder vd Zuuthoeve (39,13).

Michael Jung hinterher: „Was diese Stute so besonders macht? Ihr Herz! Sie hat nicht das größte Vermögen, aber sie gibt immer ihr Bestes.“

Chelsea war nicht die einzige, die Jung an diesem Wochenende Freude bereitet hat. Die siebenjährige Double Luck v. Dominator Z ist drei Prüfungen gegangen und war dreimal platziert. Der elfjährige Chuck Chai v. Contender war zweimal am Start und zweimal im Geld.

Weitere Ergebnisse

Michael Jung war zwar der einzige Deutsche im Stechen um den Großen Preis, aber nicht der einzige Deutsche in Opglabbeek. Philipp Weishaupt hatte seinen Frankfurt-Sieger Zineday mit nach Opglabbeek gebracht. Im Großen Preis hatten die beiden einen Abwurf. Dafür gewann er mit dem erst achtjährigen Schweden Faberge de Berg den Großen Preis der CSI1*-Tour.

Angelique Rüsen und Arac du Seigneur Z waren am Donnerstag Vierte in der Qualifikation für den Großen Preis. Im Großen Preis hatten sie fünf Strafpunkte.

Stefanie Böhe platzierte sich mit mit Granada P am Donnerstag in einem 1,40 Meter-Springen an siebter Stelle. Im Großen Preis hatte sie Lyjanero P gesattelt, hatten aber zwölf Strafpunkte.

Holger Hetzel und Lazio waren ebenfalls am Donnerstag platziert, hatten am Sonntag aber 15 Strafpunkte.

Alle Ergebnisse finden Sie hier.